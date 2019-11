مدينة ”البندقية“ الإيطالية ضحية الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن (فيديو)

اجتاحت أسوأ فيضانات منذ نصف قرن، المدينة الأشهر بالعالم فينيسيا، والشهيرة عربيًا بـ“البندقية”، لتتغلغل إلى مئات المنازل والفنادق والمعالم السياحية الهامة، مخلفة في مقاطع فيديو انتشرت بشكل كثيف عبر مواقع التواصل مشاهد أضرار لا يمكن حصرها لحد اللحظة.

وأعلن عمدة المدينة ”حالة الطوارئ في المدينة المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بعد غرق 80% منها“.

والثلاثاء الماضي، بلغ ارتفاع المياه في البندقية الشهيرة بقنواتها المائية، مستوى غير مسبوق منذ خمسين عامًا، إذ وصل 1.87 متر.

ولم يحدث منذ تاريخ الرصد الذي بدأ عام 1923 أن تجاوز ارتفاع المياه هذا المقدار، مسجلًا 1.94 متر عام 1966.

واضطر السياح للخوض في غمار مياه الفيضانات، لمتابعة جولتهم السياحية في واحدة من أكثر المدن الجاذبة للسياحة.

