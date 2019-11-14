السيول تدمر 210 منازل في مدينة حلايب المصرية (صور)

تسببت الأمطار الشديدة على مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر في مصر في تدمير 210 من المنازل، وفق تقرير حكومي أشار إلى وجود خسائر بالممتلكات ورؤوس الماشية.

وبيّنت صور متداولة تضرر عدد كبير من المنازل نتيجة السيول الجارفة التي نتجت عن التساقط الكثيف للأمطار.

ووفق تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية تبيّن تضرر 1891 أسرة تم تقديم الدعم لهم وتوفير مساكن للإيواء في المدارس الحكومية.

ورفعت محافظة البحر الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي حالة الطوارئ وتقديم المساعدات الغذائية والمالية للسكان المتضررين.

وحول الخدمات المقدمة أشار التقرير إلى أن عدد الحالات التي تحصل على معاش ضماني من الأسر المتضررة 324 أسرة وعدد 414 أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة و1081 حالة توطين يحصلون على مساعدات غذائية ومالية من وزارة التضامن الاجتماعي.