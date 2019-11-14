2.6 مليار دولار خسائر طهران سنويًا بسبب تلوث الهواء

كشفت مسؤولة إيرانية، يوم الأربعاء، أن الخسائر السنوية لتلوث الهواء في العاصمة طهران تبلغ 2.6 مليار دولار.

وقالت المديرة العامة للبيئة والتنمية المستدامة في طهران، شينا أنصاري، لوكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية، إن ”تلوث الهواء في طهران زاد بشكل حاد منذ الثلاثاء الماضي“، موضحة أن ”معظم تلوث الهواء في طهران هو من مصادر متنقلة تنبعث منها ما بين 70 – 80% من الملوثات في الهواء“.

وأغلقت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، المدارس في كافة أنحاء العاصمة طهران، التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة، بسبب تلوث الهواء وسوء الأحوال الجوية.

وفي هذا الصدد، شدد مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقرير نشره على موقعه الرسمي الاثنين الماضي، على أنه ”يجب التخلص من السيارات القديمة وغير القياسية، بينما يوجد حاليًا أكثر من 2.6 مليون سيارة ركاب في طهران غير متوافقة مع معايير الانبعاث المعروفة بـ Euro 4“.

وتعد طهران من بين أسوأ المدن في العالم في جودة الهواء، وقال خبراء الصحة إن العديد من الإيرانيين يعانون مشكلات صحية خطيرة نتيجة لذلك.