”غيث“.. أمطار غزيرة تعمّ مناطق في السعودية (فيديو)

تساقطت أمطار غزيرة على مناطق متعددة في الجزء الغربي من السعودية، مساء اليوم الأربعاء، فيما يبدو أنها بداية مبكرة لحالة مطرية تحمل اسم ”غيث“ ويمتد تأثيرها على المملكة ودول الجوار.

وشهدت منطقة مكة المكرمة هطولات غزيرة في بعض محافظاتها ومدنها، بما في ذلك مدينتا جدة ومكة المكرمة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أمطارًا غزيرة تهطل على جبل عرفات في مكة المكرمة مع حلول ساعات المساء.

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أمطار شديدة الغزارة تتساقط الآن على مشعر عرفات،،

نسأل الله السلامة للجميع، وأن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها العباد والبلاد #يحدث__الان #جده_الان #امطار_جده#مكه_الان pic.twitter.com/dOPZ3QxUPC — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 13, 2019

كما شهدت مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر هطولات غزيرة، اليوم الأربعاء.

وأقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (غير حكومية) إطلاق اسم ”غيث“ على الحالة الماطرة المتوقعة، بالنظر لكونها تأتي بعد انقطاع للمطر تخلله إقامة صلاة استسقاء في عموم البلاد.

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لجنة تسمية الحالات المناخية تطلق اسم غيث على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارا من الخميس https://t.co/uzAfILQ5vZ #يحدث__الان #جده_الان #امطار_جده — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 13, 2019

المغمس الآن والسيول باقي ما وصلت هذي البداية ⛈⚡⛈ pic.twitter.com/r7jkqRD86D — خالد القرشي (@Lid332Kha) November 13, 2019

ويشكل المطر مناسبة للاحتفال في السعودية التي تحتل الصحاري مساحات واسعة منها، إذ يشكل مصدرًا رئيسيًا للمياه الجوفية علاوة على الأجواء الباردة والمعتدلة التي يخلفها بعد شهور الحر الطويلة والجافة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية تحذيرات متعددة لهطولات مطرية بين متوسطة وغزيرة طوال ساعات اليوم الأربعاء على عدة مواقع في منطقة مكة المكرمة.

ويترافق موسم الأمطار في السعودية مع تحذيرات رسمية عديدة لتجنب مواقع جريان السيول الجارفة خارج المدن، والتي تخلف خسائر في الأرواح كل عام.