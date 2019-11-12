الجزائر .. ثلوج وأمطار غزيرة وتحذير من السيول (صور)

تسبب انهيار صخري، اليوم الثلاثاء، في إغلاق الطريق رقم 9 الرابط بين محافظتي بجاية وسطيف شرقي الجزائر، وذلك تأثرًا بالثلوج والأمطار المتساقطة ليل الثلاثاء.

وفي محافظة تيزي وزو القريبة من الجهة، تمكنت قوات الدفاع المدني بصعوبة من إنقاذ 3 أشخاص جرفتهم مياه الأمطار بضاحية وادي بوبهير، بينما التحريات جارية عن رابعهم الذي يعد في عداد المفقودين منذ ساعات.

وشهدت الولايات الوسطى والشرقية، خلال الساعات الماضية، تساقط أمطار رعدية غزيرة، فيما حذرت مصلحة الرصد الجوي من خطورة الوضع في عدد من المحافظات.

واضطرت قوات تابعة للجيش الجزائري إلى التدخل لفك العزلة وفتح الطرقات المغلقة ومساعدة المواطنين العالقين في المناطق التي شهدت اضطرابات جوية، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وشدد البيان على أن قيادة القوات المسلحة أبدت ”استعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة، وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة، من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة“.

بدورها، أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني أن وحداتها تدخلت بمحافظة جيجل الشرقية 15 مرة عبر العديد من الجهات لامتصاص مياه الأمطار وإعادة فتح الطريق بمنطقة كسير بعد سقوط أشجار على هذا المحور.

وقالت مصلحة الرصد الجوي إن في هذه المنطقة رياحًا قوية هبت على ولاية جيجل ليل الاثنين/الثلاثاء، بلغت سرعتها 81 كلم في الساعة، فيما فاقت الأمطار المتساقطة 17 ملم وفي فترة وجيزة لم تتعد الساعتين، فيما تجاوز علو أمواج البحر 4 أمتار.