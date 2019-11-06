الإعصار ”مها“ يغادر بحر العرب إلى السواحل الهندية

اتجهت حالة الإعصار المعروف باسم ”مها“ إلى السواحل الهندية، اليوم الأربعاء، مع تراجعه إلى عاصفة مدارية بوسط بحر العرب.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية العمانية، اليوم الأربعاء، إنّ الحالة المدارية ”مها“ المتواجدة شرق بحر العرب، تحركت شرقًا باتجاه السواحل الهندية مبتعدةً عن سواحل السلطنة.

آخر الصور الجوية وتحاليل المركز تشير إلى تراجع تصنيف الحالة المدارية #مها إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تتراوح بين 55 و60 عقدة حول مركزها، وتستمر بالتحرك شرقاً باتجاه السواحل الهندية مبتعدةً عن سواحل السلطنة حيث يبعد مركز العاصفة حالياً حوالي 920 كم عن رأس مدركة. pic.twitter.com/YlaUqdMPTE — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) November 6, 2019

وأضافت الدائرة أنّ آخر تحاليل المركز تشير إلى تراجع تصنيف الحالة المدارية (مها) إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تتراوح بين 55 و60 عقدة حول مركزها، يبعد مركز العاصفة حاليًا حوالي 920 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة).

من جانبه قال مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية في سلطنة عمان الدكتور عبدالله المسند، إن إعصار ”مها“ يضعف ويتحول إلى عاصفة مدارية، بسرعة دورانية تُقَدر بنحو 111كم/سا، ويتجه حاليًا شرقًا نحو البر الهندي.

وأشار المسند، وفق صحيفة ”قبس“ الكويتية، إلى غموض مصير الحالة المطرية الثالثة والمتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع، وتستمر لبضعة أيام، ”بصورة تجعلنا لا نثق فيها حاليًا، وننتظر التحديثات الأخيرة حتى تستقر“.

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن الإعصار المداري ”مها“ متمركز حاليًا في وسط بحر العرب، وقد تحوّل إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، بسرعة رياح 145 كم/‏‏‏‏‏‏‏س حول مركزه.