إعصار ”مها“ يصل للدرجة الثانية وتأثيرات غير مباشرة تبدأ الاثنين (فيديو وصور)

تطورت الحالة المدارية المعروفة باسم ”مها“ المتواجدة وسط بحر العرب، إلى إعصار من الدرجة الثانية، بحسب دائرة الأرصاد العُمانية، لكن متنبئين جويين محليين قالوا إنها وصلت للدرجة الثالثة، يوم الاثنين.

وأفادت ”الأرصاد العُمانية“ عبر حسابها في ”تويتر“، بأن ”(مها) تطورت خلال الساعات الماضية إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح حول المركز (85-95 عقدة)“.

وأشارت إلى أن ”الإعصار يبعد حاليًا 730 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركه باتجاه الغرب/ الشمال الغربي“.

* مستجدات الحالة المدارية #مها:

الإعصار المداري ( مها) يتمركز وسط #بحر_العرب حيث تطور خلال الساعات الماضية الى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح حول المركز (85-95 عقدة) ويبعد حاليا 730 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركه بإتجاه الغرب/ الشمال الغربي. — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) November 4, 2019

وقالت إن ”هنالك تأثيرات غير مباشرة لمها على سلطنة عُمان، حيث سيرتفع موج البحر إلى ما بين ثلاثة وأربعة أمتار في بحر العرب، وما بين مترين وثلاثة في بحر عمان تزامنًا مع المد العالي بين الساعة 3-5 مساء الاثنين، و3-5 صباح الغد، ما يؤدي إلى امتداد مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة“.

**تأثيرات غير المباشرة من الحالة المدارية #مها :

– ارتفاع موج البحر (3-4 م) على بحرالعرب وبحر عمان (2-3 م) تزامنا مع المد العالي بين الساعه (3-5) مساء اليوم و(3-5) صباح الغد مما يؤدي الى امتداد مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة…..يتبع#بحر_العرب #Maha — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) November 4, 2019

وبينت أن ”سحبًا منخفضة بدأت تنتشر حاليًا على سواحل بحر عمان وعلى أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وأن سحبًا ماطرة ستتدفق على سواحل المحافظتين يوم غد“.

حاليا انتشار السحب المنخفضة على سواحل بحر عمان وعلى أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى pic.twitter.com/ixIUDwZXpn — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) November 4, 2019

من جهته، نشر المتنبئ الجوي وخبير الأرصاد العُماني، حارث السيفي، صورًا من الأقمار الصناعية لحركة الإعصار ”مها“، الذي قال إنه ”تجاوز الدرجة الثانية وأصبح إعصارًا من الدرجة الثالثة“.

وذكر السيفي أن ”مها يواصل تطوره ويصل للدرجة الثالثة بعد بلوغ سرعة الرياح في محورها 100 عقدة وضغط سطحي يقدّر بـ965 مليبار وفق تحديث البحرية الأمريكية الأخير“، مشيرًا إلى أنه ”يتحرك بشكل مستمر للشمال الغربي متوسطًا بحر العرب“.

#مها تواصل تطورها وتصل للدرجة الثالثة بعد بلوغ سرعة الرياح في محورها إلى ١٠٠ عقدة وضغط سطحي يقدّر بـ٩٦٥ مليبار وفق تحديث البحرية الأمريكية الأخير.

وتتحرك بشكل مستمر للشمال الغربي متوسطةً بحر العرب.!

أول صورة لها على ضوء الشمس وهي بتلك العين.! pic.twitter.com/qBecd7k06j — حارث السيفي (@_harith_hhhs) November 4, 2019

وأوضح كيف تطور الإعصار ”مها“ خلال الـ 3 ساعات الماضية، عبر نشره مقطع فيديو للقمر الصناعي التابع للبحرية الأمريكية، منوهًا إلى ”توسع واضح لعينِه وحركة مستمرة للغرب والشمال الغربي.