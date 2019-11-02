ظهور بقايا كائن غريب على شاطئ باسكتلندا (صور)

أثار ظهور بقايا كائن غريب على أحد شواطئ اسكتلندا جدلًا كبيرًا؛ بسبب غرابته، بعد أن قذفته المياه على الشاطئ، فهو لديه جسد قطة ورأس سحلية.

ونشرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، أنه نوع من الثدييات غير المتعارف عليها، فمن الوهلة الأولى عند النظر لبقايا هذا الكائن تظن أنه بقايا لقطة غارقة، ولكن بالنظر للرأس فهو رأس سحلية.

ويظهر بشكل واضح أن هذا الكائن عبارة عن أجزاء من حيوانات مختلفة.

وتداول المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة هذا المخلوق الذي تم العثور عليه على الخط الساحلي لأبردين بعد انتهاء عاصفة شديدة، ونُشرت صورته لأول مرة على صفحة Fubar News المجتمعية على فيسبوك.

وتباينت التعليقات بأن هذا المخلوق هو خاص بعيد القديسين ”الهالوين“ بسبب غرابته، فجسده كالقطة أما الجمجمة خاصة الأسنان والفك السفلي مثل الزواحف.

ووضع المتابعون صورة لقطة وبجانبها سحلية ليوضحوا أن هذا الكائن عبارة عن أجزاء من حيوانات مختلفة، مؤكدين حقيقة هذا الحيوان وأنه ليس مزيفًا.

وجاءت تعليقات أخرى، مشككة أنه من الممكن أن تكون بقايا هذا الكائن تعود لنوع جديد غير متعارف عليه من القطط، ولكن رفض البعض الآخر؛ لأن جمجمته تفتقر إلى الأنياب العلوية والسفلية، ويبدو أن لديه صفوفًا من الأسنان الصغيرة الحادة تمامًا مثل الزواحف، بالإضافة لصف من العمود الفقري حول الجزء العلوي من الجمجمة والذي يوجد فقط في السحالي أو في الزواحف بشكل عام.