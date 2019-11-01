أرصاد الإمارات تحذر من ”اضطراب البحر“ بسبب العاصفة ”مها“

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حذر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، اليوم الجمعة، من اضطراب بحري على الساحل الشرقي للدولة ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، بسبب العاصفة المدارية (مها). ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ عن المركز توقعه أنّ ”يشهد البحر على الساحل الشرقي للدولة اضطرابًا، وأن يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل فترة المد العالي“. وتوقع المركز أيضًا…