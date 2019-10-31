تراجع الإعصار ”كيار“ عن بحر العرب.. وتأهب لاستقبال العاصفة ”مها“

تراجع إعصار ”كيار“ الذي ضرب بحر العرب، اليوم الخميس، وسط تأهب من قبل دول المنطقة لاستقبال العاصفة المدارية ”مها“.

وكتب عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”كيار مع السلامة، مها بانتظارك“.

وأشار ”الزعاق“ في تغريدة أخرى، إلى اقتراب العاصفة ”مها“: ”اليوم العاصفة المدارية (مها) بدأت تترعرع رويدًا رويدًا لتصل لمرحلة الإعصار في بحر العرب، وتتحرك على خطى الأعاصير السابقة نحو سلطنة عُمان“.

مركز العاصفة #كيار أنفصل عن كتلته الرعدية وهذا مؤشر على تهالك العاصفة المدارية نتيجة دخول كتلة جافة هابطة الى مركز المنخفض pic.twitter.com/1mtzn7pL6t — رحـال الحجـاز (@LAST1991) October 31, 2019

وكانت الأرصاد العمانية، كشفت آخر تطورات ”كيار“، لافتة إلى تراجع تصنيفه من عاصفة مدارية إلى منخفض مداري عميق، مع استمرار تحركه في الاتجاه الجنوب إلى الجنوب الغربي، مبتعدًا عن سواحل سلطنة عُمان.

**مستجدات الحالة المدارية #كيار في #بحر_العرب

تراجع تصنيف العاصفة المدارية #كيار الى منخفض مداري عميق وتتراوح سرعة الرياح حول المركز من 28 الى 33 عقدة مع استمرار تحركها في الاتجاه الجنوب الى الجنوب الغربي مبتعدا عن سواحل جزيرة مصيرة وبمحاذاة سواحل محافظتي الوسطى وظفار.#Kyarr — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 31, 2019

وكشفت مراكز الأرصاد الجوية، أمس الأربعاء، عن بدء تحرك العاصفة ”مها“، وأنها ستأخذ مسلكًا مشابها لإعصار ”كيار“.

ولا تزال ”مها“ متمركزة في جنوب غرب الهند، وتتطور بشكل مستمر، مع توقعات بأن تتحول إلى إعصار خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتتحرك العاصفة إلى الشمال الغربي بسرعة 14 عقدة، تصاحبها رياح بسرعة تصل إلى 45 عقدة.

ومن المحتمل تطور العاصفة المدارية إلى إعصار بنسبة تصل إلى 60% خلال مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ويصعب تحديد المسار بشكل حتمي، نظرًا لكثرة المتغيرات الجوية التي تتحكم بمسار وشدة الحالة المدارية منها.