مشاهد من تأثير الإعصار كيار على سلطنة عمان (فيديو)

تراجعت شدة الإعصار ”كيار“ اليوم الأربعاء من الحالة المدارية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، بحسب ما أفاد به خبراء وحسابات متخصصة في الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد بسلطنة عمان عبر ”تويتر“: ”تراجع تصنيف الإعصار المداري من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية مع سرعة رياح حول المركز ما بين ( 85-95 ) عقدة، ويبعد مركز الإعصار عن رأس مدركة حوالي 520 كم، وتبعد أقرب كتلة سحب ماطرة حوالي 225 كم مع استمرار تحركة باتجاه الغرب“.

وأضافت: ”يتزامن المد العالي بين الساعه (9-11) صباحًا و(10-12) ليلًا اليوم مع ارتفاع الأمواج في بحر عمان (3-3.5 م) وبحر العرب (6-8 م)، ما يؤدي إلى دخول مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة“.

ارتفاع قياسي للأمواج في شاطئ العذيبة بالعاصمة مسقط نتيجة لتداعيات الإعصار #كيار https://t.co/qG3Ds2WLkV — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) October 30, 2019

وعن الوضع الحالي في السلطنة، قالت الهيئة: ”حاليًا انتشار وتدفق السحب الماطرة وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة جنوب الشرقية، كما تنتشر وتتكثف السحب على محافظة مسقط وأجزاء من محافظتي شمال الشرقية والداخلية“.

تغطية حية لاحداث تاثيرات الاعصار #كيار على ولاية صور

العيجة pic.twitter.com/BUbiZR0L4v — بوشاكس (@1jasim1sur1) October 30, 2019

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتأثيرات الإعصار في سلطنة عمان، حيث ارتفع منسوب موج البحر فيما اقتحم المد البحري منازل السكان.

ما شاء الله امطار غزيره بين راس الحد والاشخره جنوب الشرقيه . ابو سعيد الكتبي #اعصار_كيار #شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/qxW7MG3xYr — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) October 30, 2019

وبداية من الأسبوع المقبل سيكون هناك تأثيرات غير مباشرة على أجزاء من اليمن.

المسار المقبل

وبحسب كادر التنبؤات في موقع ”طقس العرب“، سيواصل إعصار ”كيار“ تحركه نحو الغرب والشمال الغربي، ليقترب أكثر من سواحل جزيرة مصيرة يومي الأربعاء والخميس ليتحرك بعد ذلك بالاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل سلطنة عمان الجنوبية الشرقية وبالتحديد مقابل سواحل محافظتي الوسطى وظفار.

نقل مباشر للامطار غزيره بمه بولايه قريات

تصويري/جميل الرحبي#اعصار_كيار كيار pic.twitter.com/9dV8HQHOlP — عمر النبهاني (@Omaralnabhani2) October 30, 2019

وستكون تأثيرات إعصار كيار على هذه المناطق غير مباشرة، بحيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة بشدة متفاوتة مع احتمال تشكل السيول في مناطق محدودة.

بعد ذلك، تتابع الحالة المدارية كيار مسيرتها نحو خليج عدن ونواحي جزيرة سقطرة مع تراجع في شدتها إلى عاصفة مدارية ثم إلى منخفض مداري عميق.

وستكون كميات الأمطار المتوقعة على سلطنة عمان خلال فترة تأثير إعصار ”كيار“ اعتيادية، ولا مخاوف من حدوث الفيضانات أو السيول المدمرة، وسيقتصر تأثير الإعصار على سحب ماطرة اعتيادية، تكون غزيرة أحيانًا وتعمل على جريان الأودية والشعاب بشكل محلي اعتيادي كأي حالة ماطرة أخرى.

تنبيه :

لا تجازف بنفسك في حال الأعاصير

فالرياح تكون عاتية لا تستطيع الفكاك من قوتها

فالواجب اتباع تعليمات جهات الإختصاص

مقطع متداول عن أمواج #بحر_العرب من #كيار في سواحل #سلطنة_عمان pic.twitter.com/bMa414GxUU — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 29, 2019

الوضع في اليمن

ويتوقع أن تبدأ تأثيرات الإعصار ”كيار“ غير المباشرة يومي السبت والأحد المقبلين، وذلك على أجزاء من سواحل المهرة وحضرموت بما فيها المكلا وجزيرة سقطرى.

ويتوقع خبراء موقع ”طقس العرب“ أن يتأثر اليمن بشكل غير مباشر بالحالة المدارية، وذلك على شكل ارتفاع منسوب البحر بشكل متفاوت بين منطقة وأخرى (1-2 متر).

ويؤكد الخبراء أن الحالة المدارية ”كيار“ لن تعبر سلطنة عمان واليمن، وستبقى بعيدة عن الأراضي اليمنية، باستثناء جزيرة سقطرى، التي تكون الأكثر تأثرًا بالحالة المدارية مقارنة مع باقي مناطق اليمن.

وستشهد سواحل المهرة وحضرموت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تصحب بالرعد أحيانًا.

الإعصار مها

وتسود توقعات بتطور حالة مدارية جديدة في الجزء الغربي من المحيط الهندي، ستتحرك نحو الشمال والشمال الغربي عبر سواحل الهند الغربية نحو وسط بحر العرب، مع فرصة عالية لتطورها لعاصفة مدارية، قد يطلق عليها اسم مها.

ويوجد احتمال لكنه قيد المراقبة من الخبراء، باقتراب الحالة المدارية الجديدة من اليمن أواخر الأسبوع الأول من نوفمبر، وسيتم الحديث أكثر عن تلك الحالة في الأيام القادمة.