مسار إعصار ”كيار“ وتأثيره على الإمارات وسلطنة عُمان (فيديو)

لا تزال مراكز الأرصاد الجوية تتنبأ بالمسار المتوقع للإعصار ”كيار“ الذي يحوم حول مناطق قرب بحر العرب، ويصل تأثيره لدول المنطقة، وخاصة سلطنة عُمان والإمارات.

وتوقع مركز التنبؤات في مركز طقس العرب الذي يهتم باضطرابات الطقس في المنطقة، تراجع إعصار كيار خلال الـ 24 ساعة القادمة، والتحول إلى إعصار من الدرجة الثالثة.

وبحسب ”طقس العرب“، فإن كيار سيواصل تحركه نحو الغرب والشمال الغربي، ليقترب أكثر من سواحل جزيرة مصيرة العُمانية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ليتحرك بعد ذلك بالاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل سلطنة عمان الجنوبية الشرقية، وبالتحديد مقابل سواحل محافظتي الوسطى وظفار.

شاهد أمواج المد البحري وهي تدخل أحد المنازل في ولاية #بركاء.. نسأل الله اللطف والسلامة وأن يحفظهم ويحفظ الجميع من كل مكروه #كيار #اعصار_كيار #Kyarr pic.twitter.com/ePzATlvb2d — طـقـس عُـمـان (@WeatherOman) October 29, 2019

وذكر المركز أن تأثيرات الإعصار على هذه المناطق لن تكون مباشرة، بحيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة بشدة متفاوتة مع احتمال تشكل السيول في مناطق محدودة.

بالرغم من بُعد #اعصار_كيار عن اليابسة الا ان تأثيره على مدينة كلباء والساحل الشرقي من دولة الامارات وسلطنة عمان اصبح واضح بارتفاع الموج وصعوبة الحركة المرورية

اللهم انا نسألك خيره وخير ما أرسل به ونعوذ بك شره وشر ما أرسل له ????????????. pic.twitter.com/7W879fKILu — ‏ ‏????عٰ???? (@Alwix__) October 28, 2019

ووفقًا لمركز الإمارات للأرصاد، فإن الإعصار ”كيار“ سيستمر في التحرك باتجاه جنوب غرب بحر العرب، ويتحول إلى إعصار من الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وحول التأثيرات المتوقعة للإعصار على الإمارات، قال المركز إنها ستقتصر على اضطراب البحر في الساحل الشرقي للبلاد من بقية اليوم الثلاثاء، وحتى الخميس‬، كما يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي.

وعدّ خبراء الأرصاد الإعصار ”كيار“ أقوى إعصار يأتي على بحر العرب منذ 12 عامًا، وأطلقوا عليه مصطلح ”عاصفة الغضب“، لكنّ لم يكن لها تأثير مباشر حتى الآن في المناطق التي اقتربت منها.