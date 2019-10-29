آثار إعصار كيار تصل إلى الساحل الشرقي للإمارات (فيديو)

آثار إعصار كيار تصل إلى الساحل الشرقي للإمارات (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تسبب إعصار ”كيار“، الذي وصل إلى الساحل الشرقي لدولة الإمارات قادمًا من سلطنة عمان، في اضطراب البحر، وارتفاع منسوب المياه على شواطئ الفجيرة وكلباء وخورفكان بالساحل الشرقي، ما أدى إلى غرق العديد من المناطق فيها.

وقال المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، إن الإعصار المداري من الدرجة الثالثة ويتحرك في وسط بحر العرب بسرعة 6كم/س، مبينًا أن الساحل الشرقي للدولة سيشهد اضطرابًا بدءًا من اليوم الثلاثاء إلى الخميس، حيث سيغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي.

وتناقل نشطاء إماراتيون مقاطع فيديو للإعصار الذي ضرب الساحل الشرقي منذ يوم أمس، ومنسوب المياه المرتفع الذي غمر أحياء سكنية وامتد إلى الشارع العام، إضافة إلى ارتفاع الموج، وسط تحذيرات من قبل الشرطة لتجنب الشواطئ.

ومن المتوقع أن يتراجع الإعصار كيار إلى إعصار من الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى خلال الـ48 ساعة القادمة، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ 170 – 140 كم/س.

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