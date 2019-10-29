آثار إعصار كيار تصل إلى الساحل الشرقي للإمارات (فيديو)

تسبب إعصار ”كيار“، الذي وصل إلى الساحل الشرقي لدولة الإمارات قادمًا من سلطنة عمان، في اضطراب البحر، وارتفاع منسوب المياه على شواطئ الفجيرة وكلباء وخورفكان بالساحل الشرقي، ما أدى إلى غرق العديد من المناطق فيها.

ارتفاع أموج البحر ودخولها إلى الشوارع في الفجيره #اعصار_كيار #الأمارات

اللهم سلم سلم

واتساب pic.twitter.com/NA23JrBbEj — ???? الطبيعة????والطقس???? (@NatandWet) October 28, 2019

الان تأثيرات #اعصار_كيار على بعض شواطئ الدوله وهيئة الطوارئ والأزمات تحذر من التواجد على الشواطئ المكتضه بالأمواج العاليه #شاطئ كلباء pic.twitter.com/OxpPQsK8PP — سلطان بن عياف (@sultan3yaf) October 28, 2019

ارتفاع منسوب المياه على شاطئ كلباء ضمن التأثيرات الجانبية لاعصار #كيار #صباح_الخير pic.twitter.com/E5myQGpyjr — حصن كلباء ???????? (@hisn_kalba) October 29, 2019

وقال المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، إن الإعصار المداري من الدرجة الثالثة ويتحرك في وسط بحر العرب بسرعة 6كم/س، مبينًا أن الساحل الشرقي للدولة سيشهد اضطرابًا بدءًا من اليوم الثلاثاء إلى الخميس، حيث سيغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي.

دخول مياه البحر عل طريق الكورنيش بالفجيره #اعصار_كيار #الأمارات

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اللهم سلم سلم

واتساب pic.twitter.com/ekqcdgelt3 — ???? الطبيعة????والطقس???? (@NatandWet) October 29, 2019

وتناقل نشطاء إماراتيون مقاطع فيديو للإعصار الذي ضرب الساحل الشرقي منذ يوم أمس، ومنسوب المياه المرتفع الذي غمر أحياء سكنية وامتد إلى الشارع العام، إضافة إلى ارتفاع الموج، وسط تحذيرات من قبل الشرطة لتجنب الشواطئ.

دخول مياه البحر على طريق الكورنيش بالفجيرة pic.twitter.com/cxLSBLXH10 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 29, 2019

بحر الفجيره حاليااا… بسبب تاثير اعصار كيار..???? pic.twitter.com/Hbkbcbwuu6 — ﮼فجراويه .يا ﮼نور ﮼عيني (@j2rt_al8mr) October 28, 2019

ومن المتوقع أن يتراجع الإعصار كيار إلى إعصار من الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى خلال الـ48 ساعة القادمة، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ 170 – 140 كم/س.