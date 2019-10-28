آخر تطورات الإعصار ”كيار“ في بحر العرب وتأثيراته في سلطنة عمان واليمن (فيديو)

تداول ناشطون وحسابات متخصصة بالطقس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقاطع فيديو، تظهر ما قالوا إنه ”دخول المد البحري“ الناجم عن تأثيرات الإعصار المداري ”كيار“ الذي يتحرك غرب بحر العرب.

وقال ناشطون في سلطنة عمان، إن ”المد البحري“ دخل على مناطق الباطنة ورأس الحد وصحار، كما وثّق ناشطون ارتفاع أمواج البحر في شاطئ السيب بالعاصمة مسقط.

ووثّق ناشطون غرق بعض الشوارع بالمياه فيما سجل آخرون اقتحام المياه لمنازل بعض السكان في ”فنس“ بولاية ”قريات“ العُمانية.

ويشق ”كيار“ طريقه نحو التعمق في بحر العرب إلى الدرجة الخامسة أعنف فئات الأعاصير المدارية ليكون ثاني أقوى إعصار منذ 12 عامًا بعد الإعصار ”جونو“ في بحر العرب .

وقال حساب ”أخبار عمان للطقس“ إن اضطرابًا مداريًا آخر في جنوب الهند يتحرك بسرعة رياح 20 عقدة ويتجه لبحر العرب وقابل للتعمق لعاصفة مدارية، مرجحًا أن يكون اسمه لدى العُمانيين ”مها“.

#اعصار_كيار أضطراب مداري أخر في جنوب الهند بسرعه رياح 20 عقده ويتجه لبحر العرب وقابل للتعمق بأذن الله

قد تكون #مها

الأسم العماني المنتظر في حالة تعمق النظام المداري لعاصفه مداريه وهذا ما تشير أليه النماذج والله أعلم pic.twitter.com/2kXTo8NwwD — أخبار عمان| للطقس Weather (@meto_oman) October 28, 2019

وقالت هيئة الأرصاد، بسلطنة عمان، اليوم الاثنين، إن تحرك الإعصار ”كيار“ يستمر باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي في منتصف بحر العرب، ويبعد مركزه عن أقرب نقطة ”رأس مدركة“ حوالي (695) كم وأقرب سحب ممطرة حوالي (390) كم.

إستمرارية تحرك "كيار" بإتجاه الغرب إلى الشمال الغربي في منتصف بحر العرب، ويبعد مركزه عن أقرب نقطة "رأس مدركة" حوالي (695) كلم وأقرب سحب ممطرة حوالي (390) كلم.

الصورة أدناه، توضح مسار مركز "كيار" خلال الـ (12) ساعة الماضية حسب متابعة المركز الوطني للانذار المبكر. pic.twitter.com/CebeRHCK24 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 28, 2019

وفي اليمن، أصدرت وزارة الصحة والسكان في محافظة حضرموت اليمنية تعميماً للمعنيين في المستشفيات الحكومية والتعاونية والمراكز الصحية بالمحافظة بضرورة الاستعداد ورفع الجهوزية للمرافق الصحية للتعامل مع أي آثار محتملة للإعصار ”كيار“.

وأعلن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين جمال ناصر امذيب حالة الطوارئ والتأهب القصوى لجميع المستشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة بما في ذلك المناطق الساحلية ( أحور-شقرة-زنجبار ) تحسباً لمواجهة إعصار كيار والذي من المتوقع أن يضرب سواحل المحافظات الجنوبية.

وأفاد امذيب بأن توجيهات صدرت من وزير الصحة العامة والسكان قضت برفع الجاهزية في مكاتب الصحة للمحافظات الساحلية لأحتمال تعرضها لإعصار كيار والذي سيضرب السواحل اليمنية خلال الساعات القادمة.

ونوه إلى استعداد أقسام الطوارئ في المستشفيات التي تطل على السواحل بالمحافظة للتيقض ورفع نسبة الجاهزية وعمل الاحتياطات الضرورية وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وفي اليمن، قال ناشطون إن الإعصار كيار بلغ الدرجة الخامسة ويقترب من سواحل سقطرى وعمان وحضرموت مرجحين أن تتأثر عدن غدًا برياح شديدة مع موج مرتفع.

الإعصار كيار الآن تبلغ سرعتة الدرجة الخامسه ويقترب من سواحل سقطرى وعمان وحضرموت و غد تتأثر عدن برياح شديدة مع موج عالي نتمنى السلامه لجميع أهلنا في اليمن و سلطنة عمان .#اعصار_كيار pic.twitter.com/FJ0OVGkMdW — مختار الرحبي (@alrahbi5) October 28, 2019

من جهته، قال المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، اليوم، إن الإعصار المداري من الدرجة الرابعة ”كيار“ تقدمه شرق بحر العرب، ووصلت سرعة الرياح حول مركزه 230 كم/س.

ورجح المركز أن يستمر الإعصار المداري بالتحرك باتجاه غرب – شمال غرب إلى غرب بحر العرب، ويتراجع إلى الدرجة الثالثة يوم الثلاثاء ثم الدرجة الثانية يوم الأربعاء، وتصل سرعة الرياح حول مركزه 200-170 كم/س.

ونصحت ”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث“ الإماراتية، كذلك، سكان البلاد بالابتعاد عن الشواطئ التي تتعرض حاليًا لأمواج عالية على سواحل المنطقة الشرقية للإمارات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.