آخر تطورات الإعصار ”كيار“ في بحر العرب وتأثيراته في سلطنة عمان واليمن (فيديو)

إعصار كيار يعد ضمن الأكثر عنفًا وتدميرًا.. مشاهد تظهر هيجان البحر ودخول المياه لبعض المنازل والشوارع في سلطنة عمان‎ . #إرم_نيوز #إعصار_كيار #كيار #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #كوارث #أعصار #مطر #عمان #اليمن #عدن #فيديو #ترند #فيديوهات #oman #video #trend #news #Kiar #Hurricane