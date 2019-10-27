بعد استقرار الطقس بمصر.. هل كان الإعصار ”حمادة“ مزحة ؟

قال القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مصر، الدكتور أشرف صابر، إن موجة الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي قد انتهت، لافتًا إلى أن الطقس في مصر استقر الآن بنسبة كبيرة، حيث يسود اليوم وغدًا طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويميل الجو ناحية الوجه القبلي والصعيد للحرارة نهارًا، والبرودة ليلًا.

وأضاف صابر، لـ“إرم نيوز“، أن هناك بعض السحب ما زالت موجودة في شمال البلاد، لكن ليس منها ضرر، بجانب وجود الشبورة الصباحية على الطرق الزراعية، ويعقبها زيادة في عدد ساعات سطوع الشمس بجميع أنحاء البلاد.

وأوضح صابر، أن مسألة إعصار ”حمادة“ كانت مجرد استهزاء منه على بيان وكالة ”ناسا“ الخاص بوجود إعصار يدعى ”ميديكن“ بالبحر المتوسط، حيث قام البعض بتحريف الاستهزاء وتحويله إلى معلومة موجودة على أرض الواقع.

ولفت إلى أنه قرّر الاستهزاء من بيان ”ناسا“؛ بسبب عدم وجود أعاصير في البحر المتوسط أو البحر الأحمر، بينما يكون وجودها على المحيطات، وأن ما ظهر في بحر الإسكندرية هو منخفض جوي فقط، ولا يوجد صحة حول ما تردد عن هجوم إعصار على مصر سيمحي مدن الدلتا.

ونوّه القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طبيعة فصل الخريف في مصر ظهور منخفض أثر على الأحوال الجوية في مصر، وأدى إلى حدوث تقلبات جوية، مشددًا على أن مصر لديها علماء وخبرات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تضاهي خبراء وكالة ناسا الفضائية الأمريكية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن تشكيل 28 لجنة إغاثة وإنقاذ بجميع محافظات الجمهورية؛ تحسبًا لأي كوارث قد تحدث خلال الساعات المقبلة، بسبب الطقس السيئ.

يُذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ قد حذرت من إمكانية أن يضرب إعصار مداري، وصفته بـ“النادر“، سواحل مصر الشمالية ومنطقة شرق البحر المتوسط، وذكرت أنه من المتوقع أن تضرب عاصفة مدارية تشبه الإعصار، يطلق عليها ”ميديكين“ منطقة شرق المتوسط، على أن يكون مركز هذه العاصفة جنوب قبرص، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في أغلب المحافظات.