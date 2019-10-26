تحسبًا لأي إعصار.. مصر تشكل 28 لجنة ”إغاثة وإنقاذ“

أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل 28 لجنة إغاثة وإنقاذ بجميع محافظات الجمهورية؛ تحسبًا لأي كوارث قد تحدث خلال الساعات المقبلة؛ بسبب الطقس السيئ.

وقالت الحكومة في بيان صدر عنها، السبت، إنه ”تم تشكيل 28 لجنة إنقاذ بكل محافظة في الجمهورية، بالإضافة لتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية ورفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة أي حادث طارئ، وسرعة التعامل مع الحوادث التي قد تنجم عن السيول والأمطار“.

وأضافت الحكومة، أن ”أهم الأعمال التي كلفت بها لجان الإغاثة في المديريات والمحافظات، هي الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها، وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها، وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة؛ لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق“.

يشار إلى أن وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ أصدرت تحذيرًا من إمكانية أن يضرب إعصار مداري، وصفته بـ“النادر“، سواحل مصر الشمالية ومنطقة شرق البحر المتوسط، وذكرت أنه من المتوقع أن تضرب عاصفة مدارية تشبه الإعصار، يطلق عليها ”ميديكين“ منطقة شرق المتوسط، على أن يكون مركز هذه العاصفة جنوب قبرص، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في أغلب المحافظات.

ونشرت ”ناسا“ صورًا للإعصار من خلال الأقمار الصناعية عندما كان متوقفًا على بعد 100 ميل تقريبًا جنوب غربي قبرص، في وقت متأخر بعد ظهر الخميس، وفق ما نقلت صحيفة ”واشنطن بوست“.