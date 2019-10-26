مصر تنفي وجود الإعصار عصمت وتقول إنه منخفض اسمه ”حمادة“

نفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أي وجود لإعصار، مؤكدة أن ما يؤثر على البلاد هو مجرد منخفض جوي يسمى منخفض ”قبرص“، لكنه تعمق وامتد نتيجة للتغيرات المناخية التي تحدث في المنطقة.

وقال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن ”هذا المنخفض سيمتد إلى داخل البلاد خلال الساعات المقبلة، مصحوبًا بأمطار رعدية على الدلتا وشمال شرق البلاد ويمتد إلى سيناء وقد يسبب سيولًا على شمال سيناء“.

وأضاف في تصريحات لفضائية “ dmc“ أنه لا يستطيع تحديد كمية الأمطار المتواجدة في السحب التي ستسقط على البلاد، لأن ذلك، بحسب قوله، غير علمي على الإطلاق.

وأوضح حول البيان الذي أصدرته وكالة ناسا بشأن ”الإعصار“ أن ”ما ورد في تقرير ناسا عما يسمى بإعصار (ميديكين)، هو نوع من أنواع الخيال العلمي تطلقه ناسا على المنطقة“.

وقال: ”في الأرصاد الجوية سمينا المنخفض (حمادة) عادي وهو مجرد منخفض جوي عادي والفرق فقط أنه تعمق عن المعتاد“.

وأكد صابر أن ”الأعاصير توجد في مناطق المحيطات أو المناطق المدارية، ومن رابع المستحيلات أن يتكون إعصار في البحر المتوسط لأنه بحر مغلق وليس محيطًا“.

وتابع: ”الأعاصير تحدث نتيجة اختلاف درجات حرارة المياه والغلاف الجوي، وتحدث نتيجة عدم استقرار درجات الحرارة“.

وحذر صابر المواطنين من الخروج من المنزل ودعا إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المناطق التي بها رعد أو أمطار غزيرة.