تطور الحالة المدارية كيار إلى إعصار من الدرجة الأولى شرق بحر العرب (صور)

تطور الحالة المدارية كيار إلى إعصار من الدرجة الأولى شرق بحر العرب (صور)

المصدر: فريق التحرير

قالت هيئة الأرصاد العُمانية، اليوم السبت، إن العاصفة المدارية كيار تطورت شرق  بحر العرب إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح بين (65-70) عقدة حول المركز.

وأشارت الهيئة إلى أن آخر صور الأقمار الإصطناعية توضح بروز عين الإعصار كيار (إعصار من الدرجة الأولى) وتقدر المسافة بين عين الإعصار ومنطقة راس مدركة الساحلية في سلطنة عمان بحوالي 1350 كيلو مترًا.

من جهته، قال خبير الأرصاد والباحث في علوم المناخ والبيئة العماني، عبدالله الخضوري، إن الإعصار لايزال بعيدا جدا عن السلطنة.

وأشار الخضوري، في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى أن الإعصار يتواجد حاليًا بالقرب من سواحل الهند يتحرك ببطء للشمال الغرب نحو وسط بحر العرب.

ونشر الراصد العُماني زاهر الشقصي صورًا توضح بروز عين الإعصار المداري كيارا.

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