تطور الحالة المدارية كيار إلى إعصار من الدرجة الأولى شرق بحر العرب (صور)

قالت هيئة الأرصاد العُمانية، اليوم السبت، إن العاصفة المدارية كيار تطورت شرق بحر العرب إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح بين (65-70) عقدة حول المركز.

وأشارت الهيئة إلى أن آخر صور الأقمار الإصطناعية توضح بروز عين الإعصار كيار (إعصار من الدرجة الأولى) وتقدر المسافة بين عين الإعصار ومنطقة راس مدركة الساحلية في سلطنة عمان بحوالي 1350 كيلو مترًا.

توضح آخر صور الأقمار الإصطناعية بروز عين الإعصار كيار (إعصار من الدرجة الأولى) وتقدر المسافة بين عين الإعصار وراس مدركة بحوالي 1350 كيلو متر#بحر_العرب#arabian_sea#كيار#Kyarr pic.twitter.com/Rdc0PY3kh2 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 26, 2019

من جهته، قال خبير الأرصاد والباحث في علوم المناخ والبيئة العماني، عبدالله الخضوري، إن الإعصار لايزال بعيدا جدا عن السلطنة.

وأشار الخضوري، في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى أن الإعصار يتواجد حاليًا بالقرب من سواحل الهند يتحرك ببطء للشمال الغرب نحو وسط بحر العرب.

*الإعصار المداري #كيار

لا يزال بعيدا جدا عن السلطنة يتواجد حاليا بالقرب من السواحل الهند يتحرك ببطء للشمال الغرب نحو وسط بحر العرب

الأرصاد العمانية تتابع تطوراته ومساراته المحتمله والمعلومة الأهم إلى الان انه لا يوجد تأثير محتمل على السلطنة خلال الثلاثة الأيام القادمة. pic.twitter.com/GYZsorBP9O — عبدالله الخضوري (@AALKHADOURI) October 26, 2019

ونشر الراصد العُماني زاهر الشقصي صورًا توضح بروز عين الإعصار المداري كيارا.