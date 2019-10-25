توقع بتحول حالة ”كيار“ المدارية إلى إعصار وتوجهه نحو سلطنة عُمان (صور)

توقع بتحول حالة ”كيار“ المدارية إلى إعصار وتوجهه نحو سلطنة عُمان (صور)

المصدر: فريق التحرير

قال متنبئون جويون وخبراء أرصاد إنّ حالة مدارية شرق بحر العرب تطورت إلى عاصفة مدارية أطلق عليها اسم ”كيار“، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار من الدرجة الثالثة.

وذكرت الأرصاد الجوية العُمانية، الجمعة، أنّ ”تصنيف الحالة المدارية شرق بحر العرب تطور إلى عاصفة مدارية تمت تسميتها (كيار) بسرعة رياح (34-45) عقدة حول المركز شرق بحر العرب“.

وأشارت إلى أنّه ”من المحتمل تعمقها إلى إعصار مداري خلال 24 ساعة القادمة، وتتحرك باتجاه الغرب/ شمال غرب“، مبينة أنّ العاصفة تبعد ”1500 كم عن رأس مدركة، وأنه لا يوجد أي تأثيرات مباشرة على سواحل السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة“.

بدورها، قالت صفحة أخبار عُمان للطقس على ”تويتر“ مساء اليوم الجمعة: إنّ ”سرعة الهبات في العاصفة كيار ازدادت إلى 61 عقدة“.

وأشارت إلى ”بدء ملاحظة إزاحة العاصفة نحو الغرب ومعها تبدأ المتابعة الحقيقية، وننتظر آخر حركة بشكل رسمي في التحديث القادم“.

من جهته، قال الراصد الجوي سامي الحربي: إنّ الحالة المدارية كيار متوقع أن تتطور إلى إعصار من الدرجة الثالثة“، موضحًا أنّ ”مسارها المبدئي نحو جنوب سلطنة عمان“.

وذكر الراصد الجوي العُماني زاهر الشقصي أنّ ”حرارة المسطحات المائية التي تم رصدها، يوم أمس، تبدو جدًا ملائمة لتطور الحالة المدارية كيار حيث تتراوح من 26 إلى 28 درجة“.

وأكد الشقصي عبر حسابه على ”تويتر“ أنّه ”بالنسبة لرصد رياح القص العمودية تبدو ملائمة كذلك لتطور العاصفة المدارية كيار، طبعًا لا يمكن بناء توقع لأكثر من 24 ساعة بالاعتماد على هذا العنصر لأنه سريع التغير“، مبينًا أنّ ”الرياح في طبقات الجو العليا مناسبة جدًا لتقدم الحالة المدارية كيار نحو الغرب“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة