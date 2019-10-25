توقع بتحول حالة ”كيار“ المدارية إلى إعصار وتوجهه نحو سلطنة عُمان (صور)

قال متنبئون جويون وخبراء أرصاد إنّ حالة مدارية شرق بحر العرب تطورت إلى عاصفة مدارية أطلق عليها اسم ”كيار“، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار من الدرجة الثالثة.

وذكرت الأرصاد الجوية العُمانية، الجمعة، أنّ ”تصنيف الحالة المدارية شرق بحر العرب تطور إلى عاصفة مدارية تمت تسميتها (كيار) بسرعة رياح (34-45) عقدة حول المركز شرق بحر العرب“.

وأشارت إلى أنّه ”من المحتمل تعمقها إلى إعصار مداري خلال 24 ساعة القادمة، وتتحرك باتجاه الغرب/ شمال غرب“، مبينة أنّ العاصفة تبعد ”1500 كم عن رأس مدركة، وأنه لا يوجد أي تأثيرات مباشرة على سواحل السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة“.

بدورها، قالت صفحة أخبار عُمان للطقس على ”تويتر“ مساء اليوم الجمعة: إنّ ”سرعة الهبات في العاصفة كيار ازدادت إلى 61 عقدة“.

وأشارت إلى ”بدء ملاحظة إزاحة العاصفة نحو الغرب ومعها تبدأ المتابعة الحقيقية، وننتظر آخر حركة بشكل رسمي في التحديث القادم“.

أزدياد سرعة الهبات في العاصفة #كيار إلى 61 عقدة ونلاحظ بدايه أزاحه للغرب ومعها تبدأ المتابعه الحقيقيه وننتظر أخر حركه بشكل رسمي في التحديث القادم ولو أرتد للغرب فعلا فتوقعات البريطاني باللون الأخضر التي ترسم مسار شمالي وكذلك الألماني قد تكون غير دقيقه والله أعلم متابعين pic.twitter.com/oDSD57mCsS — أخبار عمان| للطقس Weather (@meto_oman) October 25, 2019

من جهته، قال الراصد الجوي سامي الحربي: إنّ الحالة المدارية كيار متوقع أن تتطور إلى إعصار من الدرجة الثالثة“، موضحًا أنّ ”مسارها المبدئي نحو جنوب سلطنة عمان“.

رسمياً حالياً قبالة الساحل الغربي الهندي حالة مدارية

عاصفة تحمل اسم #كيار

متوقع ان تتطور الى إعصار من الدرجة الثالثة

مسارها المبدئي نحو جنوب سلطنة عمان

نتابع ذلك عن كثب حيث مسارها قد يكون إيجابي

للسعودية كلما اتجهت نحو جنوب عمان او اليمن

من ناحية اندفاع الكتلة الرطبة لها pic.twitter.com/yiqd78oA15 — الراصد الجوي / سامي عبيد عبدالله الحربي (@NP77NP) October 25, 2019

وذكر الراصد الجوي العُماني زاهر الشقصي أنّ ”حرارة المسطحات المائية التي تم رصدها، يوم أمس، تبدو جدًا ملائمة لتطور الحالة المدارية كيار حيث تتراوح من 26 إلى 28 درجة“.

2. حرارة المسطحات المائية التي تم رصدها يوم أمس تبدو جدا ملائمة لتطور الحالة المدارية #كيار حيث تتراوح من 26 إلى 28 درجة.. pic.twitter.com/RmdnZTRu9A — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) October 25, 2019

وأكد الشقصي عبر حسابه على ”تويتر“ أنّه ”بالنسبة لرصد رياح القص العمودية تبدو ملائمة كذلك لتطور العاصفة المدارية كيار، طبعًا لا يمكن بناء توقع لأكثر من 24 ساعة بالاعتماد على هذا العنصر لأنه سريع التغير“، مبينًا أنّ ”الرياح في طبقات الجو العليا مناسبة جدًا لتقدم الحالة المدارية كيار نحو الغرب“.

3. بالنسبة لرصد رياح القص العمودية تبدو ملائمة كذلك لتطور العاصفة المدارية #كيار طبعا لا يمكن بناء توقع لأكثر من 24 ساعة بالاعتماد على هذا العنصر لأنه سريع التغير.. pic.twitter.com/wmthmgqBJn — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) October 25, 2019