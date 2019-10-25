”إعصار عصمت – ميديكين“.. تحذيرات من عاصفة مدارية ”نادرة“ شمال مصر (فيديو وصور)

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ تحذيرًا من إمكانية أن يضرب إعصار مداري، وصفته بـ“النادر“، سواحل مصر الشمالية ومنطقة شرق البحر المتوسط.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن تضرب عاصفة مدارية تشبه الإعصار، يطلق عليها ”ميديكين“، منطقة شرق المتوسط، على أن يكون مركز هذه العاصفة جنوب قبرص، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في أغلب المحافظات، اليوم الجمعة.

ونشرت ناسا صورًا للإعصار من خلال الأقمار الصناعية عندما كان متوقفًا على بعد 100 ميل تقريبًا جنوب غربي قبرص في وقت متأخر بعد ظهر أمس الخميس، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

OpenWRF (https://t.co/RIKrj0QBnd) runs & provides daily 4km WRF simulations over the Mediterranean region. Today's model run shows a 55kt, 994-hPa landfall over far eastern Egypt, with a heavy rain band capable of producing flash flooding across Israel, Palestine and Jordan. pic.twitter.com/5JkxsjoKOf — Tomer Burg (@burgwx) October 25, 2019

ووفق موقع ”القاهرة 24“ المحلي، فقد ذكر مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، أن المحافظات التي ستتعرض للإعصار المتوقع وصوله إلى مصر هي الإسكندرية والتي بالفعل أصبحت ممتلئة بالأمطار الآن، بالإضافة إلى مدن ومحافظات شمال الدلتا، وشمال وجنوب سيناء ودمياط وكذلك المحافظات الساحلية.

وطالب شاهين بضرورة توخي الحذر وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، خاصة غدًا السبت، والذي يشهد موجة أشد سوءًا مع ضرب الإعصار لعدد من المحافظات والمناطق.

”عصمت“

وعلى الرغم من المخاوف التي خلفتها التحذيرات المختلفة من سوء الأحوال الجوية، لم تغب الفكاهة في تعاطي المصريين مع خبر الإعصار؛ إذ أطلقت ناشطة على موقع تويتر اسم ”عصمت“ على الإعصار ميديكين بغية ”تمصيره“.

ياريت نتبادل صور #الاعصار_عصمت علي الهاشتاج ده — Dalia (@daliaAO) October 25, 2019

وسرعان ما تفاعل رواد تويتر معه وصعد وسم ”#الإعصار_عصمت“ في قائمة الأكثر تفاعلًا بموقع تويتر في مصر.

غير صحيح

في مقابل التفاعل الواسع مع تحذيرات وكالة ناسا، نفت مديرة إدارة الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية المصرية إيمان شاكر، اليوم الجمعة، تكوّن إعصار فوق مناطق ساحلية مصرية.

وقالت شاكر، في تصريحات لموقع ”العربية.نت“: إن الأمر غير ممكن لأسباب علمية أهمها عدم إطلال مصر على محيطات، وهي أماكن تكوّن الأعاصير.

لكن شاكر أوضحت أن منخفضًا جويًا حادًا أدى لشدة سرعة الرياح وتكوّن السحب الكثيفة بأكثر مما اعتاد الناس عليه في مصر، ما جعلهم يطلقون عليه الإعصار، وخاصة مع كثرة كمية الأمطار التي هطلت على السواحل المصرية، وفق المصدر ذاته.