”إعصار عصمت – ميديكين“.. تحذيرات من عاصفة مدارية ”نادرة“ شمال مصر (فيديو وصور)

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ تحذيرًا من إمكانية أن يضرب إعصار مداري، وصفته بـ“النادر“، سواحل مصر الشمالية ومنطقة شرق البحر المتوسط.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن تضرب عاصفة مدارية تشبه الإعصار، يطلق عليها ”ميديكين“، منطقة شرق المتوسط، على أن يكون مركز هذه العاصفة جنوب قبرص، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في أغلب المحافظات، اليوم الجمعة.

ونشرت ناسا صورًا للإعصار من خلال الأقمار الصناعية عندما كان متوقفًا على بعد 100 ميل تقريبًا جنوب غربي قبرص في وقت متأخر بعد ظهر أمس الخميس، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

OpenWRF (https://t.co/RIKrj0QBnd) runs & provides daily 4km WRF simulations over the Mediterranean region. Today's model run shows a 55kt, 994-hPa landfall over far eastern Egypt, with a heavy rain band capable of producing flash flooding across Israel, Palestine and Jordan. pic.twitter.com/5JkxsjoKOf

