مصر.. توقعات أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول

كشف مركز التنبؤ بالفيضان المصري، عن خرائط التنبؤ بالأمطار في أنحاء البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث أظهرت سقوط أمطار تصل شدتها إلى 15 مم على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال سيناء وخليج السويس، قد تصل إلى القاهرة.

وبيّنت الخرائط، هطول أمطار تصل شدتها إلى 25 مم على السواحل الشمالية والدلتا ومناطق حلايب وشلاتين وبعض مناطق القاهرة.

وحذّر المركز من طقس الجمعة المقبل، متوقعًا هطول أمطار تصل إلى 35 مم على السواحل الشمالية كما حذر المركز من حدوث سيول.

وشهدت محافظات مصر اليوم الأربعاء، سقوط 5 ضحايا جدد بسبب الأمطار الشديدة التي ضربت مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، حيث لقيت ربة منزل مصرعها، أثناء إزاحتها مياه الأمطار عن سطح منزلها، في مدينة زفتى في محافظة الغربية، ولقي مواطن مصري آخر متأثرًا بالصعق الكهربائي، في قرية القنى التابعة لمركز مطوبس، بعد ملامسته عمود إنارة به ”ماس كهربائي“ نتيجة سقوط الأمطار.

ولقي سائق مصرعه في دينة المحلة الكبرى، أثناء قيامه بالتخلص من مياه الأمطار التي تراكمت أعلى سطح منزله، وتوفي طفل بقرية سملا، التابعة لمحافظة الغربية صعقًا بالكهرباء، بينما شهد مركز العاشر من رمضان التابع لمحافظة الشرقية وفاة طفلة عمرها 9 سنوات صعقًا بالكهرباء نتيجة ملامستها عمود إنارة تعرض لمياه الأمطار.