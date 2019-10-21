إيران تنفي وقوع ضحايا في زلزال ضرب جنوب البلاد

نفت جمعية الهلال الأحمر في محافظة هرمزغان جنوب إيران، الإثنين، أن يكون الزلزال الذي ضرب المحافظة بدرجة 5.6 على مقياس ريختر هذا اليوم أوقع ضحايا في صفوف المواطنين.

وقال مدير الجمعية علي أعمي برنطين، لوكالة أنباء ”مهر“: إنه ”لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن، ومن المستحسن أن يحافظ الناس على هدوئهم“، مبينًا أن الزلزال ونتيجة لقوته شعر به أهالي مدن بستك ولنجه وخمير وبندر عباس.

وأوضح برنطين أنه ”وفقًا للتقارير التي وردت إلى جمعية الهلال الأحمر في محافظة هرمزغان، فإن بعض المنازل في قرى مدينة بستك تعرضت لأضرار بسيطة، منها شقوق في المباني“.