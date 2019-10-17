3 قتلى في زلزال بجنوب الفلبين

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قالت السلطات اليوم الخميس إن ”ثلاثة أشخاص -على الأقل- لاقوا حتفهم وأصيب العشرات عندما ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة جنوب الفلبين في وقت متأخر أمس“. وتسبب الزلزال في قطع الكهرباء والاتصالات وأحدث شروخًا في أبنية بـ وسط مينداناو. وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث مارك تيمبال، إن شخصين قتلا وأصيب 18 في انهيار…