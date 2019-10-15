تصميم مبهر.. صواريخ من ”ناسا“ تنقل البشر إلى المريخ دون وقود

صمم أحد باحثي وكالة الفضاء الأمريكية ناسا محركًا صاروخيًا ثوريًا يدفع المركبات بسرعة تصل إلى 99% من سرعة الضوء، دون استخدام أي وقود.

ومن شأن هذا الصاروخ أن يُوصل رواد الفضاء إلى المريخ في أقل من 13 دقيقة، أو إلى القمر في حوالي ثانيتين.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يعد الغرض الحقيقي من ”المحرك الحلزوني“ هو تمكين البشر من السفر إلى النجوم البعيدة أسرع بكثير من أي تكنولوجيا موجودة حاليًا.

وكشف المهندس ديفيد بيرنز من ناسا، التصميم الذي لا يزال نظريًا حتى الآن في ورقة بحثية نُشرت على موقع ناسا الإلكتروني.

وربما يكون أبرز ما يميز فكرة ”بيرنز“، هو عدم حاجة الصاروخ للوقود، إذ يعتمد المحرك الحلزوني على مسرعات الجزيئات عالية التقنية كتلك الموجودة في ”مصادم هادرون الكبير“ في أوروبا، والتي تستخدم المغناطيس الكهربائي لإطلاق جزيئات صغيرة بسرعة عالية وإعادة تدويرها حول المحرك، وإطلاقها مرة أخرى، مما يولد الدفع.

ونظريًا يمكن أن تبلغ سرعة هذا المحرك حوالي 297 مليون متر في الثانية، إلا أن هذه الفكرة لا تزال نظرية ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستنجح بالفعل إذا تم تطبيقها على أرض الواقع.

وقال بيرنز:“يمكن استخدام هذا المحرك في توجيه الأقمار الاصطناعية على المدى الطويل دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود، كما يمكن أن يدفع أيضًا بالمركبات الفضائية عبر مسافات شاسعة بين النجوم، حيث يصل إلى 99% من سرعة الضوء“.