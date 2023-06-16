مدن صينية تسجل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة

سجّلت عدة مدن في شمال الصين هذا الأسبوع ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، أعلى من المألوف في يونيو/ حزيران، ما أدى إلى إجهاد إمدادات الكهرباء في البلاد، ودفع السلطات إلى إجراء تدريبات محاكاة للطوارئ.

وتشهد الصين منذ مارس/ آذار درجات حرارة أعلى من المعتاد، ويتوقع خبراء الطقس أن تشهد جميع أنحاء البلاد طقسًا شديد السوء، يمكن أن يفوق الموجة شديدة الحرارة في العام الماضي التي استمرت لأكثر من شهرين.

وأمس الخميس، أصبحت شيجياتشوانغ في إقليم خبي، أول عاصمة إقليمية تسجل 40 درجة مئوية هذا العام، وفقًا لما ورد في وسائل إعلام محلية.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أن مدينتي تشانغجياكو وتشنغدو في الإقليم نفسه سجلتا درجات حرارة قياسية في يونيو/ حزيران.

وبحلول الساعة العاشرة صباحًا اليوم الجمعة، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية عددًا كبيرًا من التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة.