اكتشاف وزغ جديد في جزيرة نائية يدهش العلماء

وذكر موقع "جيوغرافيك" لأخبار الطبيعة في أستراليا، اليوم الإثنين، أن خبراء البيئة الأستراليين، تركوا في حالة من الدهشة بعد تحديد نوع جديد من الوزغ الصغير وغير المكتشف مسبقًا، والذي يثبت أن البيئة الأسترالية لا تزال تخفي الكثير من أسرارها.

واكتشف الفريق الوزغ الجديد والذي يتميز بذيله الورقي، في جزيرة سكوفيل النائية بولاية كوينزلاند الأسترالية، والتي تخلو من البشر، ومن أشهر معالمها الصخور المتكدسة وتعرف باسم "الجُلمود".

ووجد الخبراء خلال إجراء مسح روتيني للبيئة في المنطقة، النوع الجديد من الوزغ يعيش بين شقوق هذه الصخور.