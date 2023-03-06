اكتشاف وزغ جديد في جزيرة نائية يدهش العلماء
عثر فريق من خبراء البيئة في خدمة الحياة البرية الأسترالية، على نوع غير معروف مسبقًا من الوزغ، والذي يمكنه التمويه بشكل مثالي بمحيطه الصخري في جزيرة غير مأهولة بالبشر.
وذكر موقع "جيوغرافيك" لأخبار الطبيعة في أستراليا، اليوم الإثنين، أن خبراء البيئة الأستراليين، تركوا في حالة من الدهشة بعد تحديد نوع جديد من الوزغ الصغير وغير المكتشف مسبقًا، والذي يثبت أن البيئة الأسترالية لا تزال تخفي الكثير من أسرارها.
واكتشف الفريق الوزغ الجديد والذي يتميز بذيله الورقي، في جزيرة سكوفيل النائية بولاية كوينزلاند الأسترالية، والتي تخلو من البشر، ومن أشهر معالمها الصخور المتكدسة وتعرف باسم "الجُلمود".
ووجد الخبراء خلال إجراء مسح روتيني للبيئة في المنطقة، النوع الجديد من الوزغ يعيش بين شقوق هذه الصخور.
وكشف الخبراء عن أنه من السابق لأوانه تحديد عدد هذا النوع من الوزغ على الجزيرة، وما إذا كان معرضا لخطر الانقراض.
ووضعوا تقديرات أولية لعدده والذي يبلغ 30 وزغة محتملة من هذا النوع.
وبحسب الخبراء فإن بعض الأماكن بهذه الجزيرة تحترق بشكل طبيعي، ولكن هذه الصخور ربما تكون حماية جيدة للوزغ من الحرائق.