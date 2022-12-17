عمرها 60 مليون عام.. اكتشاف فوهة نيزكية في سلطنة عُمان

أعلنت جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، اليوم السبت، عن اكتشاف فوهة نيزكية هائلة يقدَر عمرها بنحو 60 مليون عام في ولاية محوت إحدى ولايات المنطقة الوسطى وتطل على بحر العرب.

وتم اكتشاف الفوهة من قبل فريق بحثي من قسم علوم الأرض بكلية العلوم، حيث يبلغ قطرها 1 كيلومتر، ويُرجّح أن قطر النيزك الذي تسبب في ظهورها يتراوح بين 50 و60 متراً؛ ما يجعلها إحدى أكبر الفوهات الصدمية في منطقة الشرق الأوسط.

وترأس الدكتور صبحي نصر الأستاذ بقسم علوم الأرض الفريق البحثي الذي اكتشف هذه الفوهة التي تكتسب أهميتها من كونها موقعاً علمياً نادراً لدراسة آثار الارتطامات على الأرض.

كما يساهم ظهور الفوهة على السطح بشكل متكامل بجعلها من أهم الفوهات الصدمية في العالم، التي ستقدم أفضل مثال متكامل للفوهات النيزكية على الأرض والكواكب الأخرى، حيث إن غالبية الفوهات الاصطدامية على الأرض قديمة وتعرضت للتآكل أو تم تغطيتها بالمياه أو الرواسب.