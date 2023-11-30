الإمارات تسهم بـ 100 مليون دولار في صندوق الكوارث المناخية

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قدم الشيخ عبد الله بن زايد التهنئة لكافة الأطراف على "إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ، وذلك بعد أن وافق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28، المنعقد في الإمارات، رسميا على ترتيبات صندوق الكوارث المناخية.

ودعا في منشوره "جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر".