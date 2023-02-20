صور لانحسار مياه البحر شمال سيناء تسبب رعبا كبيرا.. فما القصة؟

وأشار القاضي، في تصريحات أدلى بها لـ"إرم نيوز إلى أن "الأمر عادي تماماً، ولا يُوجد أي أمور غير طبيعية، وهذا هو المد الطبيعي في هذا التوقيت من الشهر والسنة أيضاً"، موضحاً أنه "يجري مراقبة ذلك من خلال محطات مد بحري موجودة على السواحل الشمالية بالكامل".

وأوضح أن "تلك الظاهرة تحدث في أماكن دون غيرها بامتداد السواحل"، مؤكداً أنه "لا علاقة لما يظهر من انحسار لمياه البحر المتوسط في سيناء، بالزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا، أو أن هناك موجة تسونامي ستضرب مصر".