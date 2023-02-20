صور لانحسار مياه البحر شمال سيناء تسبب رعبا كبيرا.. فما القصة؟
أثارت مجموعة من الصور يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر انحسار المياه في البحر المتوسط على شواطئ شمال سيناء المصرية، مخاوف كبيرة لدى المواطنين.
وجاءت المخاوف بعدما قال البعض إن تلك الظاهرة تحدث لأول مرة، حيث تراجع الشاطئ لأكثر من 10 أمتار ما يُشير إلى احتمالية أن يكون سبب ذلك تحرك في الطبقات التكتونية تحت البحر ما يثير مخاوف وقوع موجات تسونامي.
وذكر مواطنون من سكان شمال سيناء المصرية، إنهم لاحظوا منذ يوم السبت، أن هناك تراجعاً ملحوظاً في الشاطئ بمدينة العريش، وعدد من الشواطئ الأخرى بمنطقة الرواق بمدينة بئر العبد.
من جهته، قال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، الدكتور جاد القاضي إن "انحسار المياه حوالي 10 سنتميرات فقط، في نطاق المد والجزر الذي يحدث بشكل طبيعي، في تلك الفترة، خاصة أننا مع بداية الشهر العربي".
وأشار القاضي، في تصريحات أدلى بها لـ"إرم نيوز إلى أن "الأمر عادي تماماً، ولا يُوجد أي أمور غير طبيعية، وهذا هو المد الطبيعي في هذا التوقيت من الشهر والسنة أيضاً"، موضحاً أنه "يجري مراقبة ذلك من خلال محطات مد بحري موجودة على السواحل الشمالية بالكامل".
وأوضح أن "تلك الظاهرة تحدث في أماكن دون غيرها بامتداد السواحل"، مؤكداً أنه "لا علاقة لما يظهر من انحسار لمياه البحر المتوسط في سيناء، بالزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا، أو أن هناك موجة تسونامي ستضرب مصر".
وتابع: "الأمور تسير بشكل طبيعي تماماً كما يحدث في هذه الفترة من كل عام، ولا يُوجد ما يُثير القلق، أو أن هناك أموراً قد تحدث جراء انحسار المياه بهذا الشكل".
بينما قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إنه "حال وقوع تسونامي من الممكن أن سيصل شمال سيناء، لكن لن يحدث أي تأثير على باقي مصر؛ لأن جزيرة قبرص ستكون عامل حماية كبيرا، يحد من الأضرار التي قد تحدث بشكل كبير".
وبين في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" أن "انحسار مياه البحر المتوسط، قد يرجع لتأثير الزلازل التي تحدث في البحار، وآخرها في جزيرة قبرص، أو ظاهرة مؤقتة تشبه المد والجزر".
وأوضح أن "تأثير الزلازل التي تضرب تركيا سيكون على شمال سيناء فقط في حال وصولها، وهذا لم يحدث حتى الآن"، مشيراً إلى أن ظاهرة انحسار مياه البحر "ربما يكون لها علاقة بما حدث بالبحر؛ فهناك زلازل متوسطة حدثت في البحر وليست قوية، وبالتالي تسونامي الناتج عنها يكون خفيفاً".
وعن احتمالية حدوث "تسونامي"، قال شراقي "هذا إذا حدث زلزال كبير وقريب من البحر" لافتاً إلى أنه "إذا حدث تسونامي نتيجة زلزال كبير وقريب جدا من البحر فإن مدينة العريش مهددة بالغرق".
وبحسب خبراء فإن انحسار مياه البحر ظاهرة طبيعية تنجم نتيجة المد والجزر أوانخفاض الضغط الجوي بشكل كبير نتيجة الأعاصير القوية أو تحركات في القشرة الأرضية في قاع المحيطات والبحار والتي قد تسبب اختلافات في مستويات المياه على الشواطئ الضحلة ولكن لوقت محدود ريثما تعود المياه إلى مستوياتها الطبيعية على الشواطئ.
وسبق أن شهدت كثير من شواطئ العالم لا سيما في الولايات المتحدة، ظاهرة انحسار مياه البحر ولمسافات بعيدة نتيجة تأثير الأعاصير القوية التي تعمل على "شفط" مياه البحر من الشواطئ الضحلة نتيجة الضغط الجوي شديد الانخفاض، مثلما حدث أثناء تأثير إعصار إيرما في سبتمبر 2017.
وضرب إعصار إيرما (درجة خامسة) في الخامس من سبتمبر 2017 جزر ليوارد وباربودا وسانت مارتن وبورتوريكو وسان بارتيلمي وكوبا وأنغويلا والأنتيل الفرنسية وجزر العذراء وباربادوس بالكاريبي وولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.
وحينها تداول نشطاء مقاطع فيديو وصورا لانحسار المياه بشكل كبير عن جزر ألباهاما تظهر حافة المحيط وقد جفت حيث لم يتبق سوى الطحالب البحرية وطمي البحر.