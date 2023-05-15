مدن الصين تستعد لدرجات حرارة قياسية في الصيف

أصدرت مدن صينية كبرى تحذيرات من الطقس الحار وسط توقعات بأن تتجاوز درجة الحرارة في بكين 36 درجة مئوية اليوم الاثنين، في وقت تستعد الصين لعام آخر من درجات الحرارة القياسية التي قد تهدد إمدادات الكهرباء والمحاصيل والاقتصاد المتضرر بالفعل.

وتعاني الصين بالفعل من موجات حارة في عدة مناطق بالبلاد منذ آذار/مارس.

وفي الآونة الأخيرة، سجل إقليم يونان حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، وهو أمر مرهق بشكل خاص لشبكات الطاقة مع بدء تشغيل مكيفات الهواء في ملايين المنازل.