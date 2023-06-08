تبعات بيئية وبشرية "غير مسبوقة" لتدمير سد كاخوفكا في أوكرانيا

خطر على الحيوانات والنباتات

أوردت منظمة "إيكو أكشن" غير الحكومية الأوكرانية، أن أولى عواقب انهمار 18 مليار طن من المياه التي كان السد يحتجزها، ستكون بلبلة خطيرة للأنظمة البيئية في نهر دنيبرو، رابع أطول أنهار أوروبا، وصولًا إلى المناطق الساحلية على شواطئ البحر الأسود.

وتوقعت المنظمة "نسبة نفوق كثيفة محتملة لكائنات مائية (أسماك، ورخويات، ومحار، وكائنات مجهرية، ونبتات مائية)"، إنما كذلك لقوارض بعضها متوطن أو مهدد أساسًا بالانقراض، ما "سيؤدي إلى تدهور نوعية المياه نتيجة تحلل الكائنات الميتة".

واعتبرت المجموعة الأوكرانية للحفاظ على الطبيعة، أن العواقب على الحيوانات "ستظهر على مساحة لا تقل عن 5 آلاف كلم مربع (المنطقة التي قد تغمرها المياه والمنطقة التي ستنسحب منها)" و"بعض الأجناس تلقت ربما ضربة أكبر خلال يوم واحد، في السادس من حزيران/يونيو، منها خلال السنوات المئة المنصرمة".

ورأت المجموعة أنه بالنسبة للأسماك وحدها سيتعين "ما لا يقل عن 7 إلى 10 سنوات للتعويض" عن الخسائر، وستخلو هذه المناطق من الطيور المعششة حول السد مثل طيور النورس وسواها، محذرة من أن "جميع الكائنات الحية التي تسكن خزان كاخوفكا نفقت أو ستنفق خلال الأيام المقبلة".

كما لفت الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، إلى أن الحيوانات الأليفة أو الأسيرة في خطر أيضًا، محذرًا من "وضع كارثي".

وقالت ناتاليا غوزاك، المسؤولة في الصندوق في أوكرانيا، إن "الملاجئ تتلقى طلبات إنقاذ تتخطى طاقتها"، مضيفة: "في نوفا كاخوفكا.. غمرت المياه حديقة حيوانات صغيرة بالكامل، ونفقت كل الحيوانات باستثناء البجع".

وأشارت إيكو أكشن، إلى أن النباتات لن تكون بمنأى عن الخطر، لا سيما في المناطق الواقعة أعلى السد، حيث "ستموت بسبب نضوب المياه، في حين ستغمر المياه المناطق الواقعة أسفل السد بما في ذلك مناطق السهوب والغابات غير المهيّأة لتكون مغمورة، ما سيؤدي إلى تشبع تربتها وتدميرها".

وهناك أيضًا خطر مباشر على عدد من المحميات الوطنية الأوكرانية، وأبرزها محمية البحر الأسود المصنفة على شبكة اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي.