سابقة مذهلة.. زراعة لحوم البقر في الفضاء

نجحت شركة ”3D Bioprinting Solutions“ للتكنولوجية الحيوية ومقرها روسيا، في ”زراعة“ شريحة من لحم الأبقار في الفضاء، في سابقة تُعد الأولى من نوعها.

وزرع باحثو الشركة خلايا من أجساد الأبقار على الأرض، داخل أنسجة عضلية تحاكي جسم الأبقار، في الفضاء، وذلك باستخدام الطابعة الحيوية الثلاثية الأبعاد.

ونتج عن التجربة تجدد أنسجة الشريحة المزروعة بشكل طبيعي، حيث نشأت بعد أسبوعين من التجربة، شريحة صغيرة من اللحم، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء.

ويرى الباحثون، أن زراعة اللحوم في الفضاء، تعد طريقة مستدامة، يمكن استخدامها لأولئك الذين يعيشون على متن المحطة الفضائية لتناول الطعام.

ويمكن استخدام هذه التجربة أيضًا للحد من التلوث البيئي وهدر المياه على الأرض، الناجم عن استهلاك لحوم الحيوانات، ولضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة، لاسيما أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان الأرض بحلول عام 2050، إلى 10 مليارات إنسان.

وكانت دراسات سابقة قد دعت إلى ضرورة الحد من استهلاك اللحوم، كوسيلة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وفقدان الأراضي الزراعية، والانقراض الجماعي للحياة البرية.