أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي (فيديو وصور)

أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي (فيديو وصور)

المصدر: مكة المكرمة – إرم نيوز

قوبلت أمطار غزيرة هطلت على الحرم المكي، مساء اليوم الإثنين، بابتهاج المعتمرين والمصلين والزوار في تقليد يتكرر على الدوام في المكان المقدس.

وتشكل الأمطار في الحرم المكي مناسبة للتصوير وتوثيق لحظات روحانية جميلة لزوار المكان المقدس، الذي يزوره ملايين المسلمين سنويًا وعلى مدار العام.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هطول الأمطار الغزيرة على عدد كبير من المتواجدين في صحن المطاف من الذين فضلوا البقاء تحت المطر بدل الاحتماء منه في أروقة الحرم.

ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بموقع ”تويتر“ صورًا توثق مساء المدينة وحرمها الشريف الماطرين.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق الإثنين، تنبيهات لمدينة مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

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