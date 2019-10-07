أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي (فيديو وصور)

قوبلت أمطار غزيرة هطلت على الحرم المكي، مساء اليوم الإثنين، بابتهاج المعتمرين والمصلين والزوار في تقليد يتكرر على الدوام في المكان المقدس.

وتشكل الأمطار في الحرم المكي مناسبة للتصوير وتوثيق لحظات روحانية جميلة لزوار المكان المقدس، الذي يزوره ملايين المسلمين سنويًا وعلى مدار العام.

#امطار_مكه

اللهم أغسل قلوبنا وحقق امانينا وارزقنا زيارة عاجلة لبيتك الحرام #الحرم_المكي pic.twitter.com/nS0bWAFN2X — عمار بن عبدالله الحِبْشي (@ammar3alhebshi) October 7, 2019

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هطول الأمطار الغزيرة على عدد كبير من المتواجدين في صحن المطاف من الذين فضلوا البقاء تحت المطر بدل الاحتماء منه في أروقة الحرم.

#امطار_مكه

فيديو..

الأمطار على الحرم المكي وأصوات دعاء الطائفين ترتفع. pic.twitter.com/8YkcYd04Lc — محمد الشمري ( أبو معاذ ) (@Abomoaaaazz) October 7, 2019

#امطار_مكه

سبحان الله صوت الاذان مع صوت الرعد في الحرم المكي

اجمل فديو شفته اليوم ♥️ pic.twitter.com/GGDVCAM9Cz — منيف الشراري (@menef509_) October 7, 2019

ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بموقع ”تويتر“ صورًا توثق مساء المدينة وحرمها الشريف الماطرين.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق الإثنين، تنبيهات لمدينة مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية.