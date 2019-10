من أجل المناخ.. محتجون يغلقون شوارع مدن رئيسية عالمية (فيديو وصور)

خرج آلاف النشطاء في مجال مكافحة تغير المناخ للشوارع في مدن حول العالم، اليوم الإثنين، في بداية عصيان مدني سلمي لمدة أسبوعين للدعوة إلى تحرك حكومي عاجل لتقليص انبعاثات الكربون وتفادي كارثة بيئية.

وفي العاصمة البريطانية لندن ألقت الشرطة القبض على 135 شخصًا من أعضاء جماعة ”إكستينكشن ريبليون“، أثناء إغلاقهم جسورًا وشوارع في وسط المدينة وربط أنفسهم بسيارات، في حين أوقف محتجون في برلين حركة المرور في دوار عمود النصر.

وألقت الشرطة الهولندية القبض على أكثر من 100 من نشطاء مكافحة تغير المناخ كانوا يغلقون شارعًا مواجهًا للمتحف الوطني، كما كانت هناك احتجاجات مماثلة في النمسا وإسبانيا ونيوزيلندا وأستراليا.

Arrest @ #ExtinctionRebelion protest in London.

Several activists (pensioners, university lecturer) have told me they are willing to go to prison to achieve change in climate politics.#extinctionbritain pic.twitter.com/S0K46XY6tf

