بالفيديو.. عائلة كاملة من الأسود تتجول في شوارع هذه الدولة

صوّر أحد سكان مدينة جوناجادا في الهند، مقطع فيديو ظهرت فيه عائلة مكونة من 7 أسود تتجول في شوارع المدينة خلال ليلة ماطرة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ستار“، فإن نباح الكلاب بدأ في التصاعد لدى رؤيتها تلك الأسود تتجول أمامها خلال تلك اللحظات المرعبة وحتى عودتها لنفس الطريق الذي أتت منه مرة أخرى.

ووفقًا للتقارير الرسمية، فإن الطريق الذي أتت منه الأسود توجد فيه محمية ”جيرنار“، للحياة البرية والتي تضم 40 أسدًا.

ولكن المسؤول عن حماية الحدائق العامة في مقاطعة جوناجاد، أكد عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، أن ”أسود مقاطعة ”جيرنار“ مسالمة وليست مفترسة“.

وقال:“من المعتاد سواء خلال فترة سقوط الأمطار أو في أي وقت آخر أن تمر الأسود من هذا الطريق، وهذا سلوك متكرر ولم يتسبب بإحداث ضرر من قبل لأي شخص، فقط ذلك المشهد يثير رعب السكان ليس أكثر“.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الأسود بعيدًا عن الحياة البرية، ففي شهر فبراير الماضي ظهرت مجموعة من الأسود تتجول في قرية بهافناث في الهند.