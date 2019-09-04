الإعصار ”دوريان“ يتجه إلى أمريكا بعد ”كوارث“ الباهاماس‎

تحرك الإعصار دوريان، الأربعاء، نحو الولايات المتحدة، بعدما ترك وراءه سبعة قتلى في الباهاماس، حيث قضى السكان ”أيامًا من الرعب“.

وأظهرت صور جوية مشاهد الدمار الكارثية لبيوت فقدت أسطحها وسيارات غارقة أو منقلبة وفيضانات واسعة الانتشار ومراكب محطمة، وأخبر بعض الناجين شهادات مروعة. وروى أحدهم كيف شاهد زوجته وهي تغرق.

وعند إعلانه عدد الضحايا الجديد، حذر رئيس الوزراء هيوبرت مينيس من أن الحصيلة قابلة للارتفاع، ووصف الإعصار دوريان بأنه ”إحدى أضخم الأزمات الوطنية في تاريخ بلادنا“.

وقال مينيس إن ”أجزاء من جزر أباكو دمرت. هناك فيضانات شديدة، وأضرار شديدة في المنازل والمؤسسات ومبانٍ أخرى وفي البنى التحتية“، وأضاف أن سكان الباهاماس ”تحملوا ساعات وأيامًا من الرعب، خائفين على أرواحهم وأرواح المقربين منهم“.

ومع ابتعاد العاصفة عن جزر الباهاماس، بدأت تخرج شهادات عن المعاناة التي تعرض لها السكان، وروى الصياد هاورد أرمسترونغ كيف أغرقت المياه بيته ووصلت إلى السطح.

وقال لقناة ”سي إن إن“: ”أتوقع أن ارتفاع المياه كان ستة أمتار على الأقل. لقد كنا على ما يرام إلى حين بدأت المياه بالارتفاع وطفت كل محتويات المنزل“. وأضاف: ”زوجتي المسكينة عانت من انخفاض في حرارة الجسم، وكانت تقف على خزائن المطبخ حتى انهارت الخزائن، بقيت معها، لكنها غرقت بين يدي“. وتمكن أرمسترونغ أخيرًا من الوصول إلى مركبه.

دمار كبير

ونشر موقع ”باهاماس برس“ فيديو للفيضانات في مستشفى ”راند ميموريال“ في فريبورت، موضحًا أن المرضى أجبروا على إخلاء المنشأة، وأرسل خفر السواحل الأميركي مروحيات إلى جزيرة أندروس جنوب الباهاماس للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، مع إرسال السكان العالقين في بيوتهم بسبب الفيضانات نداءات استغاثة، لكن، عقّد غرق مدرجات مطار غراند باهاما الدولي في فريبورت، كبرى مدن الجزيرة، عمليات الإغاثة.

وقال مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، ومقره ميامي، إن قلب العاصفة ”سيقترب بشكل خطير من ساحل فلوريدا الشرقي ومن ساحل جورجيا خلال ليل الأربعاء“، وسيمر دوريان ”قرب أو فوق“ سواحل كارولاينا الجنوبية والشمالية خلال صباح الجمعة.

Damn son hurricane Dorian ain’t no joke pic.twitter.com/B7cky7MjbW — Š(泣) (@Snuqqy) September 2, 2019

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السكان من التهاون بمواجهة الإعصار، وكتب على تويتر ”ربما تكون الولايات المتحدة محظوظة بما يتعلق بالإعصار لكن رجاء لا تتخلوا عن الحذر. مع اقترابه للساحل، يمكن أن تحصل العديد من الأشياء السيئة وغير المتوقعة“. وأضاف ”من جهة ثانية، الباهاماس دمرت“، وأردف ”يكتمل الليلة إعلان حال الطوارئ في شمال كارولاينا ويوقع. آمل ألا تحتاجوا إليه“.

وانخفض مستوى الإعصار دوريان الذي بلغ ارتفاع أمطاره على الباهاماس 76 سنتيمترًا، إلى الفئة الثانية من مقياس من خمس فئات صباح الثلاثاء، مع ذلك، ”يتوقع أن يبقى دوريان إعصارًا قويًا خلال الأيام القليلة المقبلة“، وفق مركز الأعاصير الوطني.

وأعلنت حالة الطوارئ في أجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث سيكون ملايين السكان على طريق الإعصار دوريان.

فلوريدا محظوظة

وقال البنتاغون إن 5 آلاف عنصر من الحرس الوطني و2700 عسكري في الخدمة جاهزون لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر، ورفعت أوامر الإخلاء الإلزامي في بعض أجزاء جنوب فلوريدا بعد ظهر الثلاثاء، لكن شمال الولاية حيث يقع الجزء الأكبر من سواحلها، وكذلك في وسط ولاية جورجيا وصولاً إلى جنوب كارولاينا الشمالية، بقيت تحت إنذار حلول الإعصار.

وقال مدير إدارة الطوارئ في فلوريدا جاريد موسكوويتز إن ”الصور التي وصلتنا من الباهاماس مؤلمة، لكنها تُظهر كم أن فلوريدا محظوظة“، محذرًا مع ذلك من أن فلوريدا سوف تتأثر بالإعصار، متابعًَا: ”خلال الليلة وغدًا، ستشهد ولايتنا عواصف، ورياحًا هائجة، على طول الساحل، لذا أدعو السكان إلى أن يأخذوا هذه التهديدات على محمل الجد“.

عند الساعة 23,00 (3,00 ت غ)، بلغت سرعة الرياح الناتجة عن الإعصار 175 كلم في الساعة، وفق مركز الأعاصير الوطني، وكان يتحرك نحو الشمال والشمال الغربي بسرعة 13 كلم في الساعة.

في الأثناء، قالت ياسمين ريغبي، التي تعيش في فريبورت، إن معظم ”أجزاء الجزيرة غارق تحت السيول، وما زالت تمطر مع رياح عاتية“، مضيفةً ”ما زلت أتلقى اتصالات من أناس يطلبون المساعدة لكنني لا أستطيع التحرك من شقتي، لحسن الحظ لدي ما يكفي من المستلزمات“.