بسبب انهيارات أرضية.. 300 سائح يعلقون داخل متنزه في ألاسكا الأمريكية‎

علِق نحو 300 سائح داخل متنزه وطني في ولاية ألاسكا الأمريكية ، بسبب انهيارات أرضية ناجمة عن هطول غزير للأمطار.

ونقلت وكالة أنباء ”أسوشيتد برس“، اليوم السبت، عن السلطات في متنزه ”دينالي ناشيونال بارك اند بريزيرف“ أن مياه الأمطار تسببت أيضًا في إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى ذلك المتنزه بداية من مساء يوم الجمعة.

وقال بول أوليغ، المسؤول الإعلامي في المتنزه، إنه يتم العمل على توفير ممر لإجلاء السياح العالقين بحلول، مساء اليوم السبت .

وأصدرت السلطات في ألاسكا تحذيرات للسكان في عدة مدن من إمكانية حدوث فيضانات، بسبب ارتفاع منسوب المجاري المائية جراء الهطول الغزير للأمطار خلال الأيام القلائل الماضية.

ويوم الجمعة، أعلنت هيئة سكك حديد ألاسكا أنها علّقت بعض خدماتها بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر نينانا، بحسب المصدر نفسه.

وتم تعليق خدمة نقل الركاب والشحن عبر المنطقة المتضررة من الأمطار حتى وقت متأخر من، يوم الاثنين، على أقرب تقدير، بحسب ما ذكرت السكك الحديدية في بيان.