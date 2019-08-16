خلّفت 49 قتيلًا.. خسائر ضخمة جراء السيول في السودان

لقي 46 شخصًا مصرعهم جراء السيول والأمطار التي ضربت عدة ولايات في السودان، خلال الأيام الماضية، فيما تأثرت آلاف المنازل جرّاء الأمطار الغزيرة.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن تأثر 16 ولاية بالسيول، بينما بلغ العدد الكلي للمنازل المتأثرة بجميع ولايات البلاد 9260 منزلًا، وعدد المنازل التي انهارت كليًا 595 منزلًا، و3317 منزلًا منهارة جزئيًا.

وقال وكيل وزارة الصحة المكلف سليمان عبد الجبار، إن 46 شخصًا لقوا مصرعهم، في كل أنحاء السودان، بينهم من أنهار عليه المنزل، وآخرون جرفته السيول، إضافة لنفوق 1606 رؤوس ماشية.

وأشار عبد الجبار بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن 127 مرفقًا عامًا تأثرت بالسيول، شملت: مساجد، ومدارس، ومراكز صحية، ومؤسسات عامة.

وضربت ولايات السودان، الأيام الماضية، موجة أمطار غزيرة أدت إلى قطع الطرق الرئيسة بين العاصمة الخرطوم والولايات.

وانهار طريق الصادرات الغربي الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض شمال كردفان، في منطقة ”جبرة الشيخ“ الأسبوع الماضي وتعطلت حركة المرور تمامًا.

وكانت وحدة الإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية السودانية، أعلنت عن هطول أمطار غزيرة في العاصمة الخرطوم والولايات الأسبوع المقبل، وطالبت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.