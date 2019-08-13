مصرع 7 أشخاص جراء أمطار غزيرة وسط السودان (صور)

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران الثلاثاء، جراء أمطار غزيرة ضربت ولاية الجزيرة وسط البلاد في السودان.

وقالت وكالة الأنباء السودانية: ”توفي7 مواطنين وأصيب 2 آخران في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة (وسط)، وتأثرت حوالي 10 قرى بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى انهيار عدد من المنازل“.

وأضافت أن وفاة 6 منهم في ”حي 15“ بمدينة رفاعة، بينما توفي السابع في قرية ”زرقة أم سعيد“، وهي واحدة من 10 قرى تأثرت بالسيول والفيضانات ليلة الإثنين وصباح الثلاثاء.

بدورها قالت مدير الشؤون الصحية، عايدة حمزة أحمد، حسب ذات المصدر: ”تأثرت عدة قرى شرق الجزيرة وانهار 15 منزلًا“.

وأضافت: ”وتوفي مواطن واحد بقرية زرقة أم سعيد“.

ومنذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارًا وسيولًا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض (جنوب)، ولا توجد إحصاءات إجمالية حول حجم الأضرار في كامل البلاد.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت الأمم المتحدة، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات، أُضرت بحوالي 142 ألف شخص في 14 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان.

وفي 15 أغسطس/آب 2018، أعلنت السلطات السودانية مصرع 43 شخصًا، جراء الأمطار والسيول في عدد من ولايات البلاد.