روسيا: مستويات الإشعاع ارتفعت من 4 إلى 16 مرة في مدينة سيفيرودفينسك

ذكرت وكالة تاس للأنباء أن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت بما يصل إلى 16 مرة في الثامن من أغسطس/ آب، بعد حادث قالت السلطات، إنه يتعلق باختبار صاروخ على منصة بحرية.

وكانت وزارة الدفاع، قالت في بادئ الأمر، إن الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث الذي وقع يوم الخميس، لكن سلطات المدينة في سيفيرودفينسك بشمال روسيا، قالت، إن ارتفاعًا في مستويات الإشعاع طرأ لفترة وجيزة.

وقالت منظمة السلام الأخضر (غرينبيس)، إن مستويات الإشعاع ارتفعت زهاء 20 مرة.

وذكرت وكالة الطقس الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتقد أن مستويات الإشعاع ارتفعت من أربع إلى 16 مرة.