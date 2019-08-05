الكشف عن سر ”التوهج الغريب“ في سماء السعودية (فيديو)

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة في السعودية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بعض مناطق المملكة والدول المجاورة شهدت خلال الساعات الماضية شروقًا وغروبًا غريبين للشمس، وذلك تزامنًا مع حدوث اندلاع للنيران في الدائرة القطبية الشمالية، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وكانت تقارير قد ذكرت أن النيران اشتعلت في أكثر من مليوني هيكتار في سيبيريا، لتصبح أحد أسوأ حرائق الشمال منذ عشرة آلاف عام، ما يرجح أنه السبب بتوهج شديد السطوع في السماء.

وسجلت هذه الظاهرة سابقًا في عام 1991 مع غروب الشمس إبان ثوران جبل ”بيناتوبو“ في الفلبين.

لكن من غير المؤكد أن تكون الحرائق سبب هذا السطوع، حيث يمكن أن يعتبر التوهج مجرد ظاهرة عابرة لسحب مرتفعة نادرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو، يظهر سطوعًا شديدًا في السماء، وتوهجًا أحمر اللون في مختلف مناطق المملكة.