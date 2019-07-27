ديدان غريبة تغزو محافظة عارضة جازان السعودية (فيديو)

انتشر نوع من الديدان بإحدى محافظات السعودية، حيث باشرت الجهات المختصة حملات رش للقضاء عليها، وفق ما أوردته صحيفة سبق.

ورصد مواطنون صور الديدان حول إطارات مركبات المواطنين والشوارع بمحافظة العارضة في منطقة جازان.

وأوضحت وزارة البيئة السعودية أنه بناء على البلاغات الواردة حول ظهور نوع من الديدان في قريتي أبو العصمة والخشل، تم تشكيل ست فرق ميدانية للرش الأرضي والضبابي، حيث تمكنت من رش الحظائر وأماكن خروج الديدان في الطرقات والمزارع والمباني من الغابات المجاورة بشكل مكثف صباحًا ومساء.

وأكدت الوزارة استمرار عمليات المكافحة والمتابعة لحين القضاء على الديدان التي ”تتبع ذوات الألف رجل شعبة مفصليات الأرجل Arthropoda صف Diplopoda ”، وتأتي في بداية مواسم الأمطار والخريف، وليس لها ضرر على السكان.

بعد تداول فيديو لانتشار الدود في عارضة جازان ،

أمانة #جازان تؤكد أن تلك الديدان موسمية وتم مكافحتها والسيطرة على انتشارها في مواقع ظهورها . pic.twitter.com/btR5eDqPkB — تبوك عاجل ???????? (@AjlTabuk) July 27, 2019

وأضافت الوزارة أن أعمال الرش شملت عدة مواقع بالإضافة إلى ردم المستنقعات والبرك، وإجراء مسح للتأكد من عدم وجود تجمعات مائية، حيث تم القضاء على أعداد كبيرة من الديدان في القرى المستهدفة داخل الأحياء.