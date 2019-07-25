اليمن.. تحذيرات من حدوث أكبر تسرب نفطي في العالم

قال وزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني، الخميس، إن ميليشيات الحوثي تواصل منع فريق فني تابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة النفطية ”صافر“، الراسية في مياه البحر الأحمر، لصيانتها، ما يهدد بواحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ.

وأشار الإرياني، عبر صفحته على تويتر، إلى أن هذه الناقلة النفطية تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، كمخزون للتصدير، وهي ترسو قرب ميناء ”رأس عيسى“ بمحافظة الحديدة، منذ أربع سنوات.

محذرًا من انفجار الناقلة، أو تسريب حمولتها من النفط، ”ما سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ، وأن تأثيراتها الكارثية ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس، وهما من أهم الممرات المائية في العالم“.

٢-نؤكد أن انفجار الناقلة أو تسرب حمولتها من النفط سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ، وأن تاثيراتها الكارثية ستشمل الأحياء البحرية في البحر الاحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس وهما من أهم الممرات المائية في العالم pic.twitter.com/dSTLED3TyL — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 25, 2019

وقال الوزير اليمني: إن استمرار تعنت ميليشيات الحوثيين ”في منع فريق الأمم المتحدة، المعني بصيانة الناقلة، واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائداتها المقدرة بـ 80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر“.

ونقلت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، منتصف الأسبوع الجاري، تحذيرات خبراء من إمكانية حدوث كارثة بيئية، تسببها هذه الناقلة التي أسمتها بـ“القنبلة العائمة“، ستؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، باعتباره موطنًا للشعاب المرجانية.