ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند إلى 166 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها المناطق الشرقية والشمالية الشرقي بالهند منذ شهر يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن، إلى 166 شخصًا لقوا حتفهم جميعًا في ولايتي ”بيهار“(شرق) و“أسام“(شمال شرق).

وأوضحت صحف محلية صينية، الإثنين، أن الفيضانات أسفرت عن مصرع 102 شخص بولاية ”بيهار“، و64 بولاية ”أسام“، فيما تضرر 7.3 مليون شخص بـ12 منطقة بالولاية الأولى، و3.8 مليون بـ18 منطقة بالثانية.

وأشارت المصادر إلى قيام نيتيش قمار، رئيس وزراء ولاية ”بيهار“ بزيارة معسكرات ومراكز الإغاثة والإيواء التي أقيمت في منطقتي ”سيتمارهي“، و“داربهانجا“ بالولاية.

هذا في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة ”الهند تايمز“ إلى أن ضحايا الفيضانات بمدينة ”كاتيحار“ إحدى المناطق المتضررة بشدة في الولاية، رفضوا استلام المساعدات، ونددوا برئيس الوزراء، لعدم قدرته على إيجاد حل دائم للفيضانات.

واتهم سكان المنطقة إدارة الولاية بتجاهل ضحايا الفيضانات، وعدم الاهتمام بهم.

ووفق أخبار كانت قد نقلتها صحف محلية نهاية الأسبوع الماضي، فإنه تم تسكين أكثر من 130 ألف متضرر في ولاية ”أسام“، بـ900 مركز إغاثي.