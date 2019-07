الأمطار في واشنطن تقطع الطرق وتغمر طابقًا من البيت الأبيض (فيديو)

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة، جراء عاصفة، ما أدى إلى قطع الطرق واحتجاز قائدي السيارات، وغمر الطوابق السفلية، بما في ذلك البيت الأبيض.

وذكرت وكالة ”أسوشيتدبرس“ أن مياه الأمطار اندفعت إلى المكان المخصص لعمل الصحافة في الطابق السفلي بالقرب من الجناح الغربي للبيت الأبيض، حيث عمل الموظفون الحكوميون على تصريف المياه.

وتسببت المياه في انقطاع التيار الكهربائي الذي أغلق مبنى ومتحف الأرشيف الوطني، وفقًا لبيان صادر عن الأرشيف الوطني، الذي قال إن وثائق ”إعلان الاستقلال“، والدستور، ووثيقة الحقوق آمنة وليست معرضة لأي خطر.

This is Washington D.C. right now. What a mess.

