بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. الكويت‎‎ تحدد أوقاتًا لدفن الجنائز

قررت بلدية الكويت اليوم الأحد، تحديد أوقات دفن الجنائز، خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا بدرجات الحرارة في البلد الخليجي، وذلك في الساعة التاسعة صباحًا وبعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء.

وقال مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت فيصل العوضي إن ”تحديد مواعيد الدفن تقرر نظرًا لارتفاع درجات الحرارة صيفًا، وحرصًا على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها“.

وأوضح العوضي خلال بيان رسمي، أن إدارة شؤون الجنائز ”قامت بتوفير جميع ما يلزم من إضاءة كافية ليلًا، خاصة عند صالات التعزية ومواقف السيارات المحيطة بها“.

تيسيراً على أهالى المتوفين والمشيعين للجنائز

العوضي : دفن الجنائز 9 صباحاً وبعد صلاة العصر والعشاء pic.twitter.com/O6NkUlXcEW — بلدية الكويت (@kuwmun) June 9, 2019

وتشهد الكويت منذ يوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث وصلت في بعض الأماكن إلى50 درجة مئوية، وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة.