تعرف على أول محافظة مصرية تحظر ”الأكياس البلاستيك“

قررت السلطات المصرية بمحافظة البحر الأحمر حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، لما لها من انعكاسات سلبية، والحفاظ على البيئة وحماية الحياة البرية.

وقال محافظ البحر الأحمر، أحمد عبد الله، في تصريح صحفي، إن قرار منع الأكياس البلاستيك بدأ هنا كأول محافظة لكنه بداية للتعميم بهدف حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

وأشار إلى أن الحياة البرية والبحرية تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية، مما يؤثر بالتالي على صحة الإنسان.

وبدأت الجهات المختصة في المحافظة بتوزيع أكياس بديلة على المواطنين، وجمع الأكياس البلاستيكية من الباعة في الأسواق، مع نشر التوعية اللازمة بأضرار البلاستيك.

جدير بالذكر أنّ أكياس البلاستيك تُعرف بضررها على البيئة والإنسان على حدّ سواء، حتى أنها تعكس ضررها على حياة الحيوانات، ونموّ النباتات، وتم حظرها في العديد من الدول الأوروبية.