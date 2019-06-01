31 قتيلًا و71 مصابًا بسبب الفيضانات والعواصف الرعدية في إيران (صور)

لقي 31 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب 71 آخرون جراء الفيضانات والعواصف الرعدية التي ضربت إيران خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي.

وقال خالدي، اليوم السبت، إنه ”منذ يوم الأربعاء (29 أيار) وحتى أمس الجمعة (31 أيار) لقي 31 شخصًا مصرعهم فيما أصيب 71 آخرون جراء الفيضانات والعواصف الرعدية خلال الأيام الثلاثة الماضية“.

وأضاف أن ”الفيضانات والعواصف الرعدية ضربت نحو 17 مقاطعة إيرانية“، مبينًا أن ”الفيضانات أسفرت عن 6 وفيات و12 جريحًا، فيما تسببت العواصف الرعدية بمصرع 25 شخصًا وإصابة 39 بجروح، كما تسببت الصواعق أيضًا بجرح 20 شخصًا في مقاطعات مختلفة“.

وفي 23 من شهر أيار/مایو الماضي، أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية مقتل 24 شخصًا وإصابة 55 آخرين، في أسبوعين جراء الفيضانات الشديدة والعواصف والصواعق الرعدية.

وضربت إيران موجة فيضانات خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، شملت نحو 25 محافظة وأدت إلى مقتل 83 شخصًا وإصابة المئات بجروح.

وتسببت الفيضانات أيضًا بخسائر اقتصادية كبيرة على خلفية الأضرار الجسيمة التي طالت الطرق والبيوت والمحاصيل الزراعية وإمدادات الكهرباء والغاز والسكك الحديدية وشبكة الاتصالات.