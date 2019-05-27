إيران تحذر من ”إعصار“ قد يضرب خلال ساعات 4 محافظات كبرى

أعلنت إدارة التنبؤات والتحذيرات بهيئة الأرصاد الجوية في إيران، الاثنين، أن 4 محافظات كبرى من بينها العاصمة طهران ستشهد إعصارًا مؤقتًا خلال الساعات المقبلة، محذرًا من تصاعد نسبة الأمطار والرعد والبرق والعواصف الشديدة خلال خمسة الأيام المقبلة.

وقال مسؤول كبير بالهيئة لوكالة أنباء الطلبة الإيرانيين ”ايسنا“: ”سوف نشهد اليوم الاثنين وخاصة في الساعات بعد الظهيرة وأوائل الليل سقوط أمطار شديدة وهبوب رياح ورعد وبرق على السواحل المركزية الشرقية لبحر قزوين وسفوح ألبرز وفي محافظات طهران وقزوين والبرز وسمنان“.

وأضاف ”فضلًا عن المناطق المذكورة سوف نشهد غدًا وبعد غد (الثلاثاء والأربعاء) سقوط أمطار وهبوب رياح في المناطق الواقعة جنوب وشمال غربي البلاد، فيما ستشهد مناطق شمال شرق وجنوبي البلاد يومي الخميس والجمعة المقبلين طقسًا متقلبًا يتخلله أمطار شديدة ورياح“.

وأوضح ”أن مناطق شمال محافظة سمنان وخراسان الشمالية وغلستان وشرق العاصمة طهران سوف تشهد اليوم الاثنين أكبر قدر من ذروة الأمطار، فيما سيقع إعصار موقت في محافظات طهران وقزيون والبرز وسمنان بدءًا من الساعات ما بعد الظهر وأوائل الليل“. وفقًا لتصريحه للوكالة المحلية

وشهدت بضع محافظات إيرانية شمال وجنوب البلاد موجة غير مسبوقة من السيول والفيضانات، خلال الشهر الماضي، إذ أدت هذه الموجة إلى مصرع العشرات من المواطنين، وتشريد الآلاف من منازلهم، فضلًا عن الخسائر المادية وانهيار عدد من السدود، في ظل فشل السلطات في معالجة الوضع وتعويض المواطنين عن خسائرهم.