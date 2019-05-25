أحدها قد يصلح للحياة.. اكتشاف 18 كوكباً خارج المجموعة الشمسية

اكتشف العلماء 18 كوكبًا بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية، منها واحد يعد من أصغر الكواكب المعروفة حتى الآن، وكوكبا آخر يمكن أن يوفر ظروفًا ملائمة للحياة.

وقال العلماء بمعهد ”ماكس بلانك“ لأبحاث النظام الشمسي (MPS) في ألمانيا إن الكواكب الخارجية صغيرة للغاية لدرجة جعلت الدراسات السابقة تغفل عنها.

وأعادت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Astronomy & Astrophysics، تحليل جزء من البيانات من تلسكوب كبلر الفضائي التابع لوكالة ناسا باستخدام طريقة جديدة أكثر حساسية قاموا بتطويرها.

ويقول فريق البحث إن الطريقة الجديدة لديها القدرة على العثور على أكثر من 100 كوكب خارجي إضافي في مجموعة بيانات مهمة التلسكوب كبلر.

وتم التعرف على أكثر من 4000 كوكب خارج نظامنا الشمسي حتى الآن، وحوالي 96% من هذه الكواكب أكبر بكثير من كوكب الأرض.

وقد لا تعكس هذه النسبة المئوية الظروف الحقيقية في الفضاء لأن تتبع الكواكب الصغيرة أصعب بكثير من تتبع الكبيرة.

وعلاوة على ذلك فإن العوالم الصغيرة هي أهداف رائعة في البحث عن كواكب شبيهة بالأرض يمكن أن تكون صالحة للعيش فيها خارج النظام الشمسي.

وتندرج هذه الكواكب الثمانية عشر المكتشفة حديثًا ضمن فئة الكواكب بحجم الأرض، وأصغرها يمثل 69% فقط من حجم الأرض وأكبرها يبلغ نحو ضعف نصف قطر الأرض.